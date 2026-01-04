聽新聞
0104 每周一勢重要圖表

經濟日報／ 本報訊

2024年電子商務交易額突破8兆元

主計總處統計，2024年工業及服務業電子商務交易金額達8兆1,097億元，年增1兆2,282億元或17.8%，創歷史新高；其中製造業5兆2,861億元或占全體之65.2%。

⭐2025總回顧

製造業B2B模式占比達98%

2024年企業對企業（B2B）之電子商務交易金額為6兆3,951億元，其中，製造業以B2B為主，B2B交易金額占該業電子商務交易金額98.8%。

服務業以B2C為主

服務業部門各大業電子商務多以企業對個人、家庭（B2C）為主，住宿及餐飲業、金融及保險業、出版影音及資通訊業B2C交易金額，分別占各該業電子商務交易金額的96.4%、82.8%及80.4%。

服務業 主計總處

0104 每周一勢重要圖表

