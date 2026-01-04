0104 台灣168關鍵數字

聽新聞
經濟日報／ 本報訊
去年外銷訂單衝7,500億美元。聯合報系資料照

去年外銷訂單衝7,500億美元

經濟部統計，2025年11月外銷訂單729.2億美元，創歷史新高，年增39.5%。累計前11月外銷訂單金額已破6,666億美元，預估全年接單不但將跨過7,000億美元大關，還有機會進一步挑戰7,500億美元。

網紅課稅 輔導期至今年6月

財政部明定個人網紅課稅新制，免辦理稅籍登記的個人網紅仍應申報所得稅，輔導期至2026年6月30日止。賦稅署表示，個人網紅獲得的勞務報酬，屬所得稅法執行業務所得，應課徵綜合所得稅。

亞資中心資產成長提前達標

金管會主委彭金隆表示，亞資中心2025年10月啟動亞洲創新籌資平台，打造台灣成為亞洲的那斯達克，目前累計已鬆綁超過42項法令，整體資產規模成長超過4兆元，提前完成兩年有感的階段性目標。

五成製造業看AI 熱度尚可

五成製造業看AI 熱度尚可。聯合報系資料照

中經院公布2025年下半年台灣採購經理人營運展望調查，針對廠商詢問「AI是否過熱」。調查結果顯示，逾五成製造業受訪者認為AI發展「普通尚可」，另有25.7%認為「過熱」。進一步從產業別觀察，電子暨光學產業及半導體供應鏈中，認為AI過熱的比率約為27%。

主計總處統計，2024年工業及服務業電子商務交易金額達8兆1,097億元，年增1兆2,282億元或17.8%，創歷史新高...

