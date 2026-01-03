離岸風場VTS中心啟用 卓榮泰：2027年新建4雷達站、介接6風場

行政院長卓榮泰3日表示，交通部航港局配合離岸風場區塊開發，啟用新一代的離岸風場VTS中心，監控範圍擴大至4,000平方公里，自中部延伸至北部，有效擴充航行監控能力，同時兼顧能源發展與航行安全雙重功能，預計2027年將完成新建4座雷達站，並介接6個風場的自動辨識系統。

卓榮泰3日出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用典禮時表示，新一代VTS系統具備「強化系統韌性、加強公私協作、全面提升監控能力」三大特色，並將AI技術導入航行安全，有助未來我國與國際海事管理接軌，全面提升海上遇險應變與安全系統能力，為臺灣在能源管理、智慧治理及守護航行安全樹立重要里程碑

卓榮泰指出，截至去年底，我國離岸風電併網容量已達3.5GW，總發電量突破100億度，這是我國推動能源轉型政策的實質成果。尤其多數國內科技大廠進軍國際市場時，皆被要求使用綠電，否則將遭遇阻礙。因此，賴清德總統上任後提出「二次能源轉型」，首要任務便是「多元發展綠能」，政府將全力推動，以綠電補充整體發電量。

卓榮泰表示，臺灣海運實力強勁，陽明、長榮、萬海等航運公司在全球名列前茅，台灣航運產業更擔負超過90%國際貿易貨物運輸量，且台灣周邊海域每年往來船舶超過10萬艘次，為全球最繁忙航線之一，但台灣周邊海域航行環境相對複雜，不僅有東北季風與颱風，更有離岸風場與高密度船舶航行，其中彰化離岸風場海域，每年約有3萬艘次船舶通行。

有鑑於此，卓榮泰強調，交通部航港局配合離岸風場區塊開發，啟用新一代的離岸風場VTS中心，將原有673平方公里的監控範圍擴大6倍至4,000平方公里，自中部延伸至北部，有效擴充航行監控能力，同時兼顧能源發展與航行安全雙重功能，且新一代VTS系統具備「強化系統韌性、加強公私協作、全面提升監控能力」三大特色，至2027年將完成新建4座雷達站，並介接6個風場的自動辨識系統。

同時，該系統具有四大功能，包含：一、可主動掌握船舶行動態，主動監控追蹤；二、運用無線電及AIS（Automatic Identification System，船舶自動識別系統）與船舶直接溝通；三、擔任商船與漁船間中介溝通；四、船舶航行異常自動發出告警。這些功能有效彌補過去不足，並化被動為主動，增加更高安全性。

卓榮泰表示，行政院已提出「AI新十大建設」，最終目標是打造「全民智慧生活圈」，讓國人無論身處公部門或私領域，皆可享受AI服務，而離岸風場VTS中心便將AI技術導入航行安全，並納入風場監控、緊急拖救船舶等功能，有助未來我國與國際海事管理接軌，全面提升海上遇險應變與安全系統能力。