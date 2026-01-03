快訊

川普才預告出手！委內瑞拉連環爆炸停電「窗戶都在震」飛機低空飛過

台灣人也有！一杯黃湯下肚就臉紅 「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

綠委擬提案將兩岸條例改為「兩國」 陸委會說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

公職人員居住地遭惡意公開 數發部：嚴正譴責、已與Meta交涉下架

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
​針對近日有特定人士利用商用衛星影像，於社群平台惡意公開公職人員之居住地與辦公地點，並結合威脅性言論進行散布，數發部與Meta等社群平台交涉下架。圖／本報系資料照片
​針對近日有特定人士利用商用衛星影像，於社群平台惡意公開公職人員之居住地與辦公地點，並結合威脅性言論進行散布，數發部與Meta等社群平台交涉下架。圖／本報系資料照片

中國官媒「今日海峽」以及特定社群博主近日散播民進黨立法委員沈伯洋工作地的居住地等衛星影像，數位發展部今日發表聲明，強烈譴責任何形式的「網路肉搜」與「數位脅迫」，指出特定人士利用商用衛星影像，於社群平台惡意公開我國公職人員之居住地與辦公地點，並結合威脅性言論進行散布，疑似藉此對相關人員進行恐嚇與施壓，數發部第一時間與Meta等社群平台交涉下架，聲明全文如下：

⭐2025總回顧

1. 譴責數位脅迫行為：

數發部強烈譴責任何形式的「網路肉搜」（Doxing）與「數位脅迫」（Digital Coercion）。發文者利用商用衛星影像標記私人住所，已嚴重侵犯個人隱私。此等行為不只涉及跟蹤騷擾的違法行為，透過數位工具製造寒蟬效應的意圖，更對我國民主社會安全構成嚴重威脅。

2. 要求平台落實管理，積極處置不法內容：

針對此類違法內容在社群平台的傳播，數發部已於第一時間與 Meta 等社群平台進行交涉。我們要求平台方依據其「個人隱私」與「禁止騷擾」之服務條款，針對涉及威脅人身安全之內容即刻進行處理與下架。數發部將持續監督平台處置進度，阻斷不當資訊的擴散。

3. 維護數位人權，抵制惡意肉搜：

數發部將持續守護國民的數位人權，並呼籲大眾共同抵制數位脅迫與惡意肉搜，更不要助長仇恨言論在數位空間的散布。

維護健康的網路環境，有賴政府、平台業者與公民社會共同努力。面對跨國數位侵擾所帶來的挑戰，數發部將持續透過行政協調與技術面向的合作，確保每一位國人在數位空間都能享有應有的安全與保障。

社群

延伸閱讀

「史上最快暴富」Meta豪砸20億美元買下這公司 3年輕創辦人背景曝光

Meta 擴大布局通用型 AI 代理產品

獨／漁電共生巨頭誠新綠能 傳遭台南黑道與公職索討千萬…送錢手法曝光

下屬比主管薪水還要高 中央留用公職專業人員新制惹爭議

相關新聞

公職人員居住地遭惡意公開 數發部：嚴正譴責、已與Meta交涉下架

中國官媒「今日海峽」以及特定社群博主近日散播民進黨立法委員沈伯洋工作地的居住地等衛星影像，數位發展部今日發表聲明，強烈譴責...

呼籲各界共同維護數位人權 數發部嚴正譴責網路暴力

​中國官媒「今日海峽」以及特定社群博主近日散播民進黨立法委員沈伯洋工作地的居住地等衛星影像，引發爭議。數位發展部3日發表...

關稅衝擊中小企業車市低迷 彰化進口車業務轉戰新竹成交增20%

彰化車市去年氣氛低迷，高級進口車交易尤其冷清。業務員分析，除了整體經濟趨緩外，美國關稅政策衝擊，使不少彰化中小企業收益受...

2026市場進入高難度模式 股債、貴金屬該如何配置？

2025年投資人過了一個機會大年，展望2026年，銀行、投顧與投信業者普遍認為，全球金融市場仍處於降息循環的有利環境，風險性資產並非沒有機會，但投資邏輯已與過去2年明顯不同，進入「高難度模式」，市場不再齊漲，資產間的表現落差擴大，投資人若仍沿用過去「追高、追題材」的方式，可能會受到回檔風險傷害。

三大退休基金去年大豐收 前11月賺近1.2兆元

政府三大退休基金昨（2）日公布最新投資績效，去年11月單月勞動基金賺進1,167.6億元，國保基金收益52億元，退撫基金...

新制勞退每人平均分紅5.04萬

勞動部勞動基金運用局昨（2）日公布勞動基金最新運用情形，截至2025年11月底止，新制勞退基金前11月賺6,511.7億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。