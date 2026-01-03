快訊

關稅衝擊中小企業車市低迷 彰化進口車業務轉戰新竹成交增20%

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國內車市去年買氣下滑，有進口車業務員開拓新竹市場業績逆勢成長。（本報系資料庫）
國內車市去年買氣下滑，有進口車業務員開拓新竹市場業績逆勢成長。（本報系資料庫）

彰化車市去年氣氛低迷，高級進口車交易尤其冷清。業務員分析，除了整體經濟趨緩外，美國關稅政策衝擊，使不少彰化中小企業收益受影響，原本常作為公司車使用的高級車款汰換減緩，市場買氣下滑，但也有業務員靠跨縣市開拓市場逆勢成長，透過拓展新客源和口碑經營，在冷市中仍取得亮眼業績。

彰化王姓國產車業務員指出，去年銷售下滑約15%，相較進口車，受市場波動影響有限。但高級進口車市場則呈現明顯疲軟，李姓業務員表示，自去年4月起，彰化車市轉冷，銷售量一路下滑。為尋求突破，他自7月起主動開拓外縣市市場，將目光轉向新竹科技圈，在「一個介紹一個」的口碑效應下，成功打入工程師客群，全年累計交車68輛，較前一年成長約20%，在整體低迷車市中逆勢突圍。

李姓業務員指出，新竹工程師族群成為他另一個重要客源，這類客戶通常事前做足功課，全台比價一輪後才決定購車，但實際成交關鍵不完全在價格，「很多時候是靠感覺」。他說，只要附加產品或服務貼近需求，就容易獲得好感。

他分析，去年彰化車市陷入多年來未見的低迷，除了整體經濟景氣不佳外，美國關稅政策帶來的衝擊及市場不確定性，也讓彰化不少中小企業主承受壓力，影響實際收益，原本常作為公司車使用的高級車款不再優先汰換，老闆們換車意願也降低。

李姓業務員坦言，如果僅守在彰化市場，銷售量恐怕連基本開銷都難以支撐，「真的會餓死」。不少同事去年業績不佳甚至被降級，收入明顯受影響。

