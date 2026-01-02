聽新聞
勞動基金去年全年收益 上看1.2兆

聯合報／ 記者葉冠妤朱漢崙／台北報導

勞動部昨公布最新勞動基金運用績效，截至去年十一月底，整體勞動基金規模達七兆六九五一億元，收益數九七六二億元，收益率百分之十四點一，十一月單月收益為一一六八億元。勞動基金運用局副局長劉麗茹說，去年十二月股市狀況不錯，預估去年全年的收益數將超過前年的一兆四二八億，再創新高，有機會上看一點二兆元。

展望二○二六年，金融業高層說，護國神山台積電領軍的多檔大型龍頭權值股能否續創佳績，將是勞退基金今年能否再創佳績的關鍵。

回顧去年十一月市場表現，基金局指出，美國政府雖結束停擺，非農就業數據表現尚佳，但失業率仍處高位，加上投資人對AI類股評價過高的擔憂持續發酵，市場投資情緒受到壓抑，拖累主要股市表現，所幸月底傳出烏俄戰爭停火協議將有進展，市場表現回穩。

台股部分，也因高度連結全球科技產業鏈，受美國科技股修正影響，指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，台灣經濟基本面尚屬穩健，出口動能仍保持韌性，隨著美國科技股在月底止穩，台股跌幅也有所收斂。

據勞動基金運用局資料，去年截至十一月底，整體勞動基金規模七兆六九五一億元，收益率百分之十四點一。其中，與民眾退休金有關的新制勞退基金，規模五兆一○○六億元，收益率百分之十三點七，累計收益數達六五一一點七億元，勞保基金規模一兆二九四三億元，收益率百分之十三點四一，累計收益數一三七三點六億。

