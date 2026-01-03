全球股市開門紅 台股受惠外資大舉回補創5大紀錄

台股昨日開門紅，受惠外資大舉回補一百廿點一億元，由台積電為首的電子權值股領攻，終場漲三八六點、收二九三四九點，並締造加權指數、上市電子股指數、台指期、上市及上市櫃市值、台積電股價及市值同步登頂等五大紀錄。

不只台灣，全球股市在二○二六年首個交易日開門紅，美股三大指數走揚，歐洲股市衝上新高，英國股市歷來首度突破一萬點大關，新興股市站上五年高點，台灣、南韓股市都刷新收盤紀錄，香港股市也是一個半月高點。

人工智慧（ＡＩ）引領股市上揚，美股三大指數二日早盤走高，那斯達克綜合指數漲逾百分之一。道瓊歐洲Stoxx六百指數一度漲百分之○點九至新高，英國富時一百指數盤中漲至一萬○四十六點二五點，破天荒漲破萬點關卡。首爾Kospi指數二日收盤大漲百分之二點三至四千三百○九點六三點，創新高。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清等市場名師看法，台股後市可望延續高檔震盪盤堅走勢，主因在於人工智慧（ＡＩ）供應鏈展望仍佳，帶動企業獲利上修，加上外資回歸後資金動能充沛，但需留意漲多拉回的短期波動，操作應更重視選股與族群輪動。

ＡＣ資本市場公司指出，台、韓股仍受到ＡＩ驅動的強勁出口需求和穩健半導體獲利支撐，但短線漲勢可能放緩，因為估值已略嫌緊繃，雖然先進晶片的結構性需求依然完好，但投資人可能更挑剔，弱化了爆發動能。

投資人準備迎接二○二六年的考驗，包含ＡＩ類股漲勢的續航力、美國聯準會的決策與人事前景、美國政府支出擴增，以及美國總統川普的政策可能引發更多動盪。Nuveen指出，總體經濟、地緣政治和政策不確定性所引發的波動，以及對ＡＩ支出的信心變化，可能持續影響。

投資人近期將緊盯美國經濟動能和聯準會。市場預期聯準會今年將降息三碼，認為本月降息的機率為百分之十五，但將受接下來密集公布的經濟數據牽動，同時川普預料未來幾周將公布聯準會新任主席的提名人選，也將影響外界對聯準會獨立性的觀感。