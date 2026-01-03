聽新聞
資通訊產業加速外移？ 龔明鑫：海外投資未排擠國內規模

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部長龔明鑫表示，2025年對外投資金額沒有上一年多，未排擠到國內投資。圖／聯合報系資料照片
經濟部長龔明鑫表示，2025年對外投資金額沒有上一年多，未排擠到國內投資。圖／聯合報系資料照片

投審會日前通過多件對外投資申請案，仁寶緯穎等大廠赴美、赴墨投資，外界擔心我國資通訊產業外移是否加速中？經濟部長龔明鑫表示，二○二五年對外投資金額沒有上一年多，且台灣最好、最核心、高附加價值的技術還是留在台灣，另一方面，國內民間投資也非常熱絡，並未出現排擠現象。

投審會去年最後一天核准十四件重大投資案，其中十件對外投資案引人注目，合計金額約十六點九億美元，其中有三件是對美投資，金額占比超過一半，除了投資美國，也增加投資墨西哥越南

龔明鑫表示，這些海外投資多半集中在終端組裝或因應當地市場需求製程。以台灣目前的土地與人力條件來看，也不可能把所有的產能都留在國內，但最核心、最關鍵的技術，以及附加價值最高、規格較高的製程，仍然持續留在台灣，並沒有出現關鍵技術外移的情況。

龔明鑫指出，從整體數據來看，二○二五年一至十一月核准對外投資金額約三百六十三億元，較二○二四年同期減少約百分之十八，他認為海外投資並非異常擴張，而是正常的產業布局。

龔明鑫認為企業進行海外投資並未排擠到國內投資規模，主計總處統計民間投資，扣除物價因素後，實質成長約一成，顯示國內投資動能仍然相當熱絡，並未因海外投資而產生排擠效果，且國內投資多集中在更先進、技術層次更高的領域，整體金額仍然高於對外投資。

主計總處預估二○二六年國內投資還是會持續增加，龔明鑫認為，因出口需求熱烈，他的看法比主計總處更為樂觀，因為投資與經濟成長是連動的。

龔明鑫再度提到，工商業代表為認為主計總處預估二○二六年的經濟成長率百分之三點五四很可能只是地板，意思是實際會高於百分之三點五四，「我也認為有這樣的機會」，人工智慧（ＡＩ）發展趨勢還是非常強勁，國際間對於半導體、ＡＩ伺服器的需求還是「非常強勁」，「（輝達執行長）黃仁勳可能還要到台灣來鞏固產能需求」。

不過，傳統產業可能還是面臨挑戰，龔明鑫說，政府因此提出特別條例及預算，協助傳產改善體質，陸續已有二千六百多件申請案。

