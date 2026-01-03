新制勞退每人平均分紅5.04萬

勞動部勞動基金運用局昨（2）日公布勞動基金最新運用情形，截至2025年11月底止，新制勞退基金前11月賺6,511.7億元，若以目前參與收益分配有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至5.04萬元。

受惠於去年12月台股、美股大漲，勞動基金2025全年收益數有望突破兆元，創歷史新高，並向1.2兆元整數關卡挑戰。

根據勞金局統計，新制勞退基金規模為5兆1,006億元，收益率13.70％。舊制勞退基金規模為1兆585億元，收益率20.07％；勞保基金規模為1兆2,943億元，收益率13.41％；就保基金規模為1,814億元，收益率1.12％。

勞職保基金規模為376億元，收益率1.72％；積欠工資墊償基金規模為227億元，收益率為9.43％。受農業部委託管理之農民退休基金規模為263億元，收益率為13.42％。

勞金局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期穩健角度，多元分散布局於國內外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

回顧去年11月市場表現，雖然美國政府結束停擺，非農就業數據表現尚佳，但失業率仍處高位加上投資人對AI類股評價過高擔憂持續發酵，市場投資情緒受到壓抑，拖累主要股市表現，所幸月底傳出俄烏戰爭停火協議將有進展，市場表現回穩。