三大退休基金去年大豐收 前11月賺近1.2兆元

政府三大退休基金昨（2）日公布最新投資績效，去年11月單月勞動基金賺進1,167.6億元，國保基金收益52億元，退撫基金賺入81億元，合計賺1,300.6億元；總計前11月三大政府基金收益1兆1,890.7億元。

根據勞動基金運用局統計截至2025年11月底，勞動基金規模7兆6,950.8億元，收益數為9,762.3億元，收益率14.10％。受衛福部委託管理之國保基金規模6,975.8億元，前11月收益數747.5億元，收益率13.34％。退撫基金規模1兆1,683.9億元，前11月收益數1,380.9億元，收益率13.42％。

政府三大退休基金前11月收益

勞動部勞動基金運用局表示，去年金融市場波動劇烈，勞動基金持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金近十年多（2015年至2025年11月）平均收益率7.91％，國保基金近十年多平均收益率8.29％，投資績效穩健。

台股因高度連結全球科技產業鏈，受到美國科技股修正影響，去年11月指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，台灣經濟基本面尚屬穩健，出口動能保持韌性，隨美國科技股在月底止穩，台股跌幅亦收斂。整體來看，去年11月市場波動再現，勞動基金維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

國內景氣方面，2025年12月公布的11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）持續呈現擴張，主因電子零組件與電力設備缺貨漲價潮持續，人力僱用回溫。但整體製造業中長期需求能見度仍不高，新增訂單與生產擴張動能較趨緩，未來六個月展望指數已連續八個月緊縮。

勞動基金運用局表示，綜觀後市，關稅與貿易政策持續牽動全球通膨路徑，貨幣政策能否延續有待觀察，地緣政治衝突也持續對全球金融市場構成潛在系統性波動風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。