經長示警傳產競爭壓力大

展望今年台灣經濟，經濟部長龔明鑫持樂觀態度，認為會比官方預測的3.54％還要好，但他也示警傳統產業仍面臨中國大陸低價競爭壓力，但政府已透過特別預算與產業升級方案協助企業轉型，盼在2027年前改善體質，拉開與中國的差距。

經濟部長龔明鑫昨（2）日主持經濟部業務會報後，受訪回應台美關稅談判至今仍沒有簽署協議，他表示，目前進度是協議內容雙方已大致有共識，正等待最終總結會議完成。他評估，美方近期也與其他國家進行協議，「可能是想等與其他國家談完才一併公布，因此還要再等等。」

展望今年經濟表現，龔明鑫表示，主計總處預估2026年經濟成長率3.54%，但全球AI發展趨勢仍十分明確，也傳出重量級科技企業將來台強化產能與供應鏈布局，顯示台灣在全球高科技供應鏈的關鍵地位仍在升溫。龔明鑫指出，在出口需求與AI供應鏈帶動下，他對經濟表現預期會更樂觀一些。

不過，產業明顯分化，傳統產業仍承壓。龔明鑫坦言，壓力源頭在於中國市場內需疲弱，導致大量產品以低價傾銷國際市場，形成「紅色供應鏈」的價格衝擊。

龔明鑫指出，為因應這波結構性衝擊，經濟部已啟動為期至2027年的特別預算與特別條例，協助傳統產業升級轉型，目前已有超過2,600家企業提出申請。