AI引擎熱轉 催動製造業PMI 上月寫一年半最快擴張速度

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
台灣製造業景氣明顯加速。記者黃仲裕／攝影
台灣製造業景氣明顯加速。記者黃仲裕／攝影

台灣製造業景氣明顯加速。中經院公布去年12月製造業採購經理人指數（PMI）升至55.3，為2024年6月以來最快擴張速度，也連續第三個月站穩擴張區間。中經院指出，隨著新一代AI運算產品進入量產出貨階段，以及雲端業者AI客製化晶片需求暢旺，推動台灣AI供應鏈進入雙引擎時代。

⭐2025總回顧

中經院副研究員陳馨蕙表示，「AI雙引擎」來自兩股同時成形的產品與需求動能。一是以輝達供應鏈為核心的新一代AI晶片與伺服器產品，在歷經技術瓶頸後，GB300系列於去年底前開始小量量產，帶動高階運算與記憶體需求同步回溫；二是Google於11月推出的新一代AI工具與TPU相關產品獲得市場高度評價，使業者對後續應用與出貨更具信心，進一步推升12月整體供應鏈景氣。

中經院院長連賢明表示，12月PMI較11月大幅上揚3.9個百分點，顯示景氣擴張力道明顯轉強，特別是新增訂單、生產指數與廠商對未來六個月的展望同步上升，反映電子業與AI相關產業景氣持續走強，多數廠商對後市看法偏向樂觀。

從產業別來看，中經院指出，電子暨光學產業是最大推手，新一代AI運算產品與客製化晶片需求推升高階晶圓、載板、封裝、電源與記憶體等關鍵零組件需求，加上記憶體缺貨與漲價潮，促使客戶加快整機出貨，使電子業未來六個月展望指數大幅躍升，成為六大產業中唯一回報未來景氣擴張者，也是對等關稅以來最樂觀的狀況。

相較之下，非製造業景氣在年底出現降溫。12月非製造業經理人指數（NMI）回跌1.2個百分點至54.6，雖連續第十個月維持擴張，但成長動能放緩。中經院指出，11月因雙11、周年慶與旅遊展墊高基期，加上12月歐美進入耶誕假期，住宿餐飲與運輸倉儲等產業商業活動明顯回落。

不過，隨著AI新品上市帶動高階電子零組件運輸需求，部分運輸倉儲與資通訊產業已開始對2026年展望轉趨期待。

AI 景氣 製造業

