台美關稅協議再稍等 龔明鑫：美國可能想一併公布
距離美國總統川普4月宣布對等關稅稅率至今已8個月，台灣的對等關稅稅率現況仍是20％並疊加，台美關稅談判至今已跨年度，至今尚未定案，經濟部長龔明鑫表示，談判大致上已有共識，「現在就是等待最後的最終總結會議」，美國積極與其他國家陸續達成協議，可能是想跟其他國家完成洽談後一併公布。
龔明鑫2日在經濟部業務會報前受訪時，回應台美關稅談判進度，至於農曆年前後是否有好消息？龔明鑫笑說，農曆過年這個時間點對美國人可能沒有特別意義。
龔明鑫強調，台美關稅談判雙方對內容已有共識，現在就等最終總結會議，他現在看到美國非常積極跟其他國家談判，也陸續達成協議，「我猜他應該是要一併公布」，所以可能要稍微等一下。
