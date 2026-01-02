快訊

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

緯穎美國德州新廠再斥資建物改良 強化AI伺服器布局

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

AI伺服器代工大廠緯穎（6669）持續強化美國新廠投資布局，2日最新宣布將3,528萬美元（約合新台幣11.08億元）應用在建物改良上，顯示緯穎持續看好公司未來營運，並不斷加大AI伺服器組裝及設計等相關領域投資。

⭐2025總回顧

據了解，緯穎去年宣布將投資美國德州新廠後，新廠火速在去年12月開始投入量產，且與緯穎現有的墨西哥廠僅30分鐘車程，因此兩地人員或產能都可形成雙塔支援，也成為緯穎在全球廠區布局當中，可全力供應北美CSP大廠的重要AI伺服器產區。

事實上，緯穎董事長洪麗甯先前曾指出，客戶相當擔心在當前的AI軍備競賽輸給對手，因此對於AI伺服器拉貨力道相當強勁，並時刻緊盯緯穎是否能夠準時交貨，緯穎為滿足客戶需求，也持續加大投資力道。

緯穎 AI

延伸閱讀

緯穎加大投入德州廠 產能逐步放量

追近2周！川普追緝駛往委內瑞拉油輪 俄羅斯出面要求美國停止

馬杜洛稱願與美國商談反毒 對CIA空襲事件暫不置評

緯穎今年拚賺30股本

相關新聞

2026年台電小額綠電開賣 不必競標、首改申購制

台電今日宣布2026年小額綠電正式開賣，相較於過去採取投標競價購買方式，此次商品首度開放申購制，企業只要洽台電各區處填寫...

台美關稅談判何時定案 經長：美方可能多國一併公布

針對台美關稅談判定案時程，經濟部長龔明鑫今天表示，美國正積極與多國陸續達成協議，推測美方未來可能會一併公布相關國家的關稅...

台銀：地緣政治風險與降息預期 金價有機會創新高

展望2026年黃金價格，台銀今天表示，在地緣政治風險、美國債務隱憂及降息預期等因素下，金價有機會挑戰歷史新高，預測短、中...

投審會核准對外投資升溫恐致資通訊加速外移？ 龔明鑫這樣說

投審會日前通過多件對外投資申請案，仁寶、緯穎等大廠赴美、赴墨投資，外界擔心我國資通訊產業外移是否加速中？經濟部長龔明鑫表...

國際油價跌 下週汽柴油估持平或降1角

國際主要能源機構預期石油市場供過於求，加上美元止跌回升，國際油價下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估5...

龔明鑫：傳產力拚2027年轉骨 對抗中國大陸傾銷壓力

受惠AI與半導體需求持續強勁，台灣經濟成長動能持續，經濟部長龔明鑫2日表示，今年的經濟成長率可望優於官方預測；雖然傳統產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。