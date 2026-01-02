緯穎美國德州新廠再斥資建物改良 強化AI伺服器布局

AI伺服器代工大廠緯穎（6669）持續強化美國新廠投資布局，2日最新宣布將3,528萬美元（約合新台幣11.08億元）應用在建物改良上，顯示緯穎持續看好公司未來營運，並不斷加大AI伺服器組裝及設計等相關領域投資。

據了解，緯穎去年宣布將投資美國德州新廠後，新廠火速在去年12月開始投入量產，且與緯穎現有的墨西哥廠僅30分鐘車程，因此兩地人員或產能都可形成雙塔支援，也成為緯穎在全球廠區布局當中，可全力供應北美CSP大廠的重要AI伺服器產區。

事實上，緯穎董事長洪麗甯先前曾指出，客戶相當擔心在當前的AI軍備競賽輸給對手，因此對於AI伺服器拉貨力道相當強勁，並時刻緊盯緯穎是否能夠準時交貨，緯穎為滿足客戶需求，也持續加大投資力道。