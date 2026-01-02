115年地熱躉購費率維持階梯式 增次世代分類破8.5元

快訊

中央社／ 台北2日電

經濟部今天公告「中華民國115年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」，地熱方面考量國內商業模式仍在發展初期，因此維持「前高後低」階梯式躉購費率，並新增次世代分類，費率每度新台幣8.5522元，為所有種類最高。

經濟部能源署透過新聞稿說明，115年度躉購費率的獎勵及配套措施重點在於延續再生能源發展量能，並依實務發展情形新增及調整部分機制，以擴大再生能源設置誘因，例如針對太陽光電，新增汰舊換新機制。

另外，針對傳統型地熱發電設備，考量國內商業模式仍處於發展初期，為確保業者資金調度穩定性，不同於草案取消「前高後低」費率，本次決議維持階梯式躉購費率機制。

根據公告內容，太陽光電方面，115年度費率全年維持114年度第二期水準。風力發電部分，不及30瓩陸域風電，躉購費率每度7.4110元；30瓩以上陸域風電，躉購費率每度2.1299元。

至於生質能發電，沼氣（有厭氧消化設備），躉購費率每度7.0192元；固態生質燃料及國內農業剩餘資源，躉購費率每度5.1580元；其他分類躉購費率每度2.8066元。廢棄物發電部分，一般及一般事業廢棄物分類，躉購費率每度3.7263元。

小水力發電方面，1瓩以上不及100瓩、100瓩以上不及500瓩、500瓩以上不及2萬瓩，躉購費率分別為每度4.9548元、4.8936元及4.2285元。此外，海洋能發電，躉購費率每度7.3200元。

地熱發電部分，傳統型不及5000瓩，躉購費率每度5.8615元、5000瓩以上，每度4.9242元；新增次世代分類，躉購費率每度8.5522元。能源署官員表示，次世代指的是「深層地熱」，也是政府推動方向，適用對象為需經中央主管機關於開發許可審查認定鑽井深度超過3000公尺，且使用次世代地熱技術者。

經濟部表示，審議期間外界關切議題包括浮動式離岸風電躉購分類、傳統型地熱躉購容量級距分界、廢棄物躉購類別及費率合宜性等意見，審定會均依躉購費率審定原則及整體政策考量，以具公信力成本資料進行討論，後續將持續蒐集相關資訊，並視市場及技術發展情形滾動檢討調整。

2026年台電小額綠電開賣 不必競標、首改申購制

台電今日宣布2026年小額綠電正式開賣，相較於過去採取投標競價購買方式，此次商品首度開放申購制，企業只要洽台電各區處填寫...

台美關稅談判何時定案 經長：美方可能多國一併公布

針對台美關稅談判定案時程，經濟部長龔明鑫今天表示，美國正積極與多國陸續達成協議，推測美方未來可能會一併公布相關國家的關稅...

台銀：地緣政治風險與降息預期 金價有機會創新高

展望2026年黃金價格，台銀今天表示，在地緣政治風險、美國債務隱憂及降息預期等因素下，金價有機會挑戰歷史新高，預測短、中...

投審會核准對外投資升溫恐致資通訊加速外移？ 龔明鑫這樣說

投審會日前通過多件對外投資申請案，仁寶、緯穎等大廠赴美、赴墨投資，外界擔心我國資通訊產業外移是否加速中？經濟部長龔明鑫表...

國際油價跌 下週汽柴油估持平或降1角

國際主要能源機構預期石油市場供過於求，加上美元止跌回升，國際油價下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估5...

龔明鑫：傳產力拚2027年轉骨 對抗中國大陸傾銷壓力

受惠AI與半導體需求持續強勁，台灣經濟成長動能持續，經濟部長龔明鑫2日表示，今年的經濟成長率可望優於官方預測；雖然傳統產...

