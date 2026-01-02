晟銘等5家企業擴大投資臺灣 後續尚有6家待審

投資臺灣事務所2日通過5家企業擴大投資臺灣，包含臺商回臺方案的晟銘電子與一家印刷電路板（PCB）製造商，以及中小企業方案的怡何、兆盈興業與銘金科技；目前仍有6家企業排隊待審。

投資臺灣事務所指出，晟銘電子為知名電腦、伺服器機殼與液冷機櫃製造商，因應美中貿易衝突與全球供應鏈重組，持續強化台灣生產基地。本次在桃園擴廠投資約9.7億元，將建置智慧化產線，導入AI進行生產排程與產品檢測，同時布建太陽能發電與節能設備，預估可新增56名本國就業機會，並以台灣作為集團研發與製造的全球核心。

投資臺灣事務所指出，另一家通過的PCB業者，為國內大型電子零組件集團旗下子公司，因應下世代產品需求，進駐南科高雄園區，投資20億元建置先進電路板產線，導入AI優化生產流程與設備維護，並設置太陽能與廢水回收系統，預估可創造236個本國就業機會，進一步強化先進電路板製程與營運效率。

中小企業方面，投資臺灣事務所表示，怡何有限公司將投資6億元於苗栗竹南興建新廠，導入自動化產線與物聯網監控系統，擴充電子零組件承載盤與包裝材料產能，並增聘8名本國員工，同時搭配節能設備、再生能源與碳排管理系統，提升生產效率與低碳製造能力。

投資臺灣事務所表示，兆盈興業則看準半導體先進封裝與光通訊玻璃需求，規劃於嘉義馬稠後產業園區投資逾6.3億元，設置玻璃晶圓產線，導入AI排程與設備預測維護系統，並建置清洗廢水與玻璃碎片回收機制，可創造81個就業機會，帶動先進封裝供應鏈在地化。

投資臺灣事務所說明，銘金科技則是台灣半導體關鍵治具耗材的重要供應商，產品涵蓋石英、陶瓷、單晶矽、碳化矽與高階工程塑膠等，並已打入先進製程與CoWoS封裝供應鏈。本次將在台中外埔投資逾9.5億元擴建廠區與增設產線，導入全廠IOT聯網與自動光學檢驗設備，並搭配太陽光電與節能設施，預計增聘9名本國員工，持續支援台灣高科技產業升級與低碳轉型。

投資臺灣事務所指出，累計至今，「投資臺灣三大方案」已吸引1,706家企業、投資金額達2兆5,742億元，預估可創造16萬2,431個本國就業機會；其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」已帶動340家企業投資1兆3,729億元、創造9萬1,930個就業機會，「中小企業加速投資行動方案」則吸引1,157家企業投資5,926億元、創造4萬1,243個就業機會。