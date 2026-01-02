提前3年完成！372億元打造的高雄橋科啟用

高雄橋頭科學園區2日正式啟用，內政部指出，該園區由新市鎮開發基金投入總經費372億元，其中區段徵收工程超過124億元，自2022年7月動工以來，大幅超前原訂6年工期、提前約3年完成基礎建設，已交由國家科學及技術委員會啟動招商與廠商進駐，成為南台灣產業升級與科技發展的重要新據點。

內政部長劉世芳表示，橋頭科學園區從規劃、用地取得、都市計畫變更到公共建設推動，歷經中央與地方跨部會多年協力，如今提前完工，象徵高雄產業轉型正式進入新階段，也為台灣科技產業南移與均衡發展奠定關鍵基礎。

園區採「東產西住」的造鎮模式，高速公路以東規劃為產業專區，以西則結合住宅、學校與社區設施，同步建置道路、雨污水系統、公園及共同管道工程，整合電力、自來水、電信與天然氣等民生管線，使產業進駐與生活機能能同步到位，避免過去工業區「只產業、不生活」的發展失衡。

高雄市副市長李懷仁指出，橋頭科學園區是中央與地方歷經七年合作的重要成果，已吸引半導體、航太、智慧醫療、無線通訊、電動車及資通訊等26家創新產業廠商進駐，預估可創造逾1萬個就業機會，並帶動龐大的產值與產業群聚效益，未來隨著橋科三期持續開發，將進一步擴大高雄的科技產業版圖。

南科管理局長鄭秀絨則指出，橋頭科學園區將成為半導體供應鏈的重要節點，包括材料、設計與製造環節皆可在此聚集，加上台積電2奈米製程基地也設於高雄，有助於放大整體創新產值與就業動能，並發揮南台灣科技廊帶樞紐的關鍵角色。

在永續與韌性建設方面，內政部表示，園區導入低碳工程，採用綠建材混凝土、瀝青料再利用與高效能施工機具，並規劃再生能源、智慧電網與循環水系統，同時結合IoT智慧監測；另設置5座生態滯洪池兼顧防洪與景觀，並保留草鴞棲地與原生林木，以實現科技園區與生態共存的發展模式。

內政部補充，園區周邊重要聯外路網預計今年4月全面完工，將進一步強化橋頭與嘉義、台南、屏東等科技產業聚落的串聯。劉世芳強調，隨著南台灣半導體S廊帶逐步成形，無人機、智慧科技與先進醫療等新興產業也可在此扎根並向外拓展，為高雄與周邊縣市帶來更完整的產業鏈與長期經濟動能。