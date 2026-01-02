快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

陳建仁出任中研院院長 預計6月交接上任

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

中央研究院第13任院長經賴清德總統2日核定，由陳建仁接任。中研院依「中央研究院院長遴選辦法」相關規定組成獨立運作的院長遴選委員會，進行遴選事宜。於去年12月13日第25屆評議會第五次會議，依法選出排序前三名之院長候選人，呈給賴總統遴選；最後選出新任院長陳建仁，並於今年1月2日獲總統任命。

⭐2025總回顧

中研院指出，新任院長陳建仁現為本院基因體研究中心特聘研究員，其研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠、B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著。

中研院表示，陳建仁畢業於臺灣大學動物學系，為美國約翰霍普金斯大學流行病學博士。曾任教於臺灣大學公共衛生學院，並曾擔任公共衛生研究所所長、流行病學研究所創所所長及公共衛生學院院長，2006年起至中研院基因體研究中任特聘研究員，2011年至2015年間，出任中研院副院長，協助推動院務發展與跨領域研究。

中研院表示，陳建仁學術聲譽享譽國際，於1998年當選本院院士，其後獲選為世界科學院院士 (2005)、美國國家科學院國際院士 (2017) 及梵諦岡宗座科學院院士 (2021) 。亦曾榮獲總統科學獎 (2005) 、行政院壹等功績獎章 (2005)、行政院傑出科技貢獻獎 (2013)，及總統府一等卿雲勳章 (2024) 等重要獎項。

除學術研究外，陳建仁亦長期投入國家公共事務與科技行政工作。中研院指出，陳建仁曾擔任行政院國家科學委員主任委員，及行政院衛生署署長，參與推動我國科技政策、建置與優化公共衛生制度與防疫體系。在國家服務方面，於2016年至2020年擔任中華民國副總統，協助國家推動重要政策，並於112年至113年間出任行政院院長，致力穩定施政、推動科技創新與公共治理。

中研院指出，現任院長廖俊智任內，致力於制度革新以創造頂尖研究之環境，並在院內大力推動量子科技，淨零科技、及防疫科技，以解決社會關鍵問題為己任，更積極延攬海外卓越學者，並創造各項獎勵制度以培育年輕學子及人才。在其帶領之下，中研院在多項關鍵領域發揮實質影響力，其院長任期將於今年6月20日屆滿。

中研院 科技 陳建仁

延伸閱讀

新院長揭曉 中研院讚陳建仁對世界公衛及學術貢獻卓著

停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

團結戰勝C肝 陳建仁感念陳定信擘劃防治藍圖

陳建仁虎科大談環境永續韌性 提及自身罹癌強調新時代因應對策

相關新聞

2026年台電小額綠電開賣 不必競標、首改申購制

台電今日宣布2026年小額綠電正式開賣，相較於過去採取投標競價購買方式，此次商品首度開放申購制，企業只要洽台電各區處填寫...

台美關稅談判何時定案 經長：美方可能多國一併公布

針對台美關稅談判定案時程，經濟部長龔明鑫今天表示，美國正積極與多國陸續達成協議，推測美方未來可能會一併公布相關國家的關稅...

投審會核准對外投資升溫恐致資通訊加速外移？ 龔明鑫這樣說

投審會日前通過多件對外投資申請案，仁寶、緯穎等大廠赴美、赴墨投資，外界擔心我國資通訊產業外移是否加速中？經濟部長龔明鑫表...

國際油價跌 下週汽柴油估持平或降1角

國際主要能源機構預期石油市場供過於求，加上美元止跌回升，國際油價下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估5...

龔明鑫：傳產力拚2027年轉骨 對抗中國大陸傾銷壓力

受惠AI與半導體需求持續強勁，台灣經濟成長動能持續，經濟部長龔明鑫2日表示，今年的經濟成長率可望優於官方預測；雖然傳統產...

富邦人壽深耕 ESG 行動 四度蟬聯盡職治理資訊揭露較佳名單

富邦人壽長期深耕ESG行動，持續以金融影響力推動永續轉型，從投資端的盡職治理到營運端的綠色採購，全面落實企業永續經營願景...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。