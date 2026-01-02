快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

聽新聞
0:00 / 0:00

台美關稅談判何時定案 經長：美方可能多國一併公布

中央社／ 台北2日電
經濟部長龔明鑫。記者林俊良／攝影
經濟部長龔明鑫。記者林俊良／攝影

針對台美關稅談判定案時程，經濟部龔明鑫今天表示，美國正積極與多國陸續達成協議，推測美方未來可能會一併公布相關國家的關稅結果；至於今年經濟情勢，他認為目前經濟成長動能仍以AI趨勢為主，國際市場對半導體、人工智慧與伺服器相關產品需求持續強勁。

⭐2025總回顧

龔明鑫進一步強調，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次回到台灣，鞏固產能布局與溝通需求，顯示台灣在全球AI供應鏈的重要性，他看好今年經濟成長表現有機會突破主計總處原先預估的3.54%。

對於台灣傳統產業面臨的挑戰與復甦方向，龔明鑫下午在經濟部業務會報前接受媒體聯訪表示，傳產困境根源於中國國內景氣不振，導致產品對外低價拋售，形成傾銷壓力；即使在美國市場受阻，中國今年前3季出口貿易順差仍高達1兆美元，顯示其低價外銷對其他國家造成沉重負擔，但台灣無法期待中國情勢在短期內改善，必須找出自身的因應之道。

龔明鑫指出，政府編列的相關特別預算將執行至2027年，盼透過這兩年時間改善傳統產業體質，由於無法與中國產品在價格上硬拚，台灣傳產業者須發展差異化產品，包括提升資訊安全、強化品質、導入數位化與取得國際認證，藉由非價格優勢脫離紅海競爭。

龔明鑫表示，政府已透過特別預算支持傳產轉型，目前累計申請案件已超過2600件，並鼓勵有需要的企業持續提出申請。

經濟部產業發展署今天也發布新聞稿指出，經濟部編列約新台幣460億元特別預算，推動支持產業的4大措施，協助企業紓解資金周轉、提升技術能量並拓展海外市場。

另外，有關經濟部近期核准仁寶、鴻海等資通訊大廠赴美墨投資案，是否引發技術或人才外移疑慮，龔明鑫表示，企業全球布局本就是既定發展方向，相關投資多屬海外終端組裝需求，台灣核心技術、高附加價值研發與高規格量產仍留在台灣。

龔明鑫指出，2025年核准對外投資規模約300億美元，較上年略減，反觀2025年國內投資在扣除物價因素後，實質成長約10%，顯示投資動能依然熱絡，未出現排擠效應，對未來國內投資表現偏向樂觀。

龔明鑫 經濟部

延伸閱讀

龔明鑫與大發廠商座談！聚焦對美關稅、移工勞退 林岱樺陪同

2025大師論壇／經濟部長龔明鑫：任何狀況 台灣都有路走

這麼強！龔明鑫：AI趨勢難擋 台積電生產多少賣多少

對等關稅衝擊經濟？ 龔明鑫：對產業影響越來越趨緩

相關新聞

2026年台電小額綠電開賣 不必競標、首改申購制

台電今日宣布2026年小額綠電正式開賣，相較於過去採取投標競價購買方式，此次商品首度開放申購制，企業只要洽台電各區處填寫...

台美關稅談判何時定案 經長：美方可能多國一併公布

針對台美關稅談判定案時程，經濟部長龔明鑫今天表示，美國正積極與多國陸續達成協議，推測美方未來可能會一併公布相關國家的關稅...

投審會核准對外投資升溫恐致資通訊加速外移？ 龔明鑫這樣說

投審會日前通過多件對外投資申請案，仁寶、緯穎等大廠赴美、赴墨投資，外界擔心我國資通訊產業外移是否加速中？經濟部長龔明鑫表...

國際油價跌 下週汽柴油估持平或降1角

國際主要能源機構預期石油市場供過於求，加上美元止跌回升，國際油價下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估5...

龔明鑫：傳產力拚2027年轉骨 對抗中國大陸傾銷壓力

受惠AI與半導體需求持續強勁，台灣經濟成長動能持續，經濟部長龔明鑫2日表示，今年的經濟成長率可望優於官方預測；雖然傳統產...

富邦人壽深耕 ESG 行動 四度蟬聯盡職治理資訊揭露較佳名單

富邦人壽長期深耕ESG行動，持續以金融影響力推動永續轉型，從投資端的盡職治理到營運端的綠色採購，全面落實企業永續經營願景...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。