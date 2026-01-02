國際油價跌 下週汽柴油估持平或降1角

國際主要能源機構預期石油市場供過於求，加上美元止跌回升，國際油價下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估5日凌晨零時起，汽柴油每公升價格不調整或調降新台幣0.1元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元或26.7元、95無鉛汽油每公升28.3元或28.2元、98無鉛汽油每公升30.3元或30.2元、超級柴油每公升25.2元或25.1元。

中油累算至1月1日的調價指標7D3B週均價為61.82美元，較上週62.29美元下跌0.47美元。本週新台幣兌美元匯率為31.439元，較上週31.492元升值0.053元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.1元，柴油調降0.1元。中油啟動平穩措施後，預估下週汽油不調整或調降0.1元、柴油不調整或調降0.1元。

中油將於4日中午12時公布實際調整金額。