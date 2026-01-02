快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

國際油價跌 下週汽柴油估持平或降1角

中央社／ 台北2日電
國際油價跌，下週汽柴油估持平或降1角，中油將於4日中午12時公布實際調整金額。示意圖／本報資料照
國際油價跌，下週汽柴油估持平或降1角，中油將於4日中午12時公布實際調整金額。示意圖／本報資料照

國際主要能源機構預期石油市場供過於求，加上美元止跌回升，國際油價下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估5日凌晨零時起，汽柴油每公升價格不調整或調降新台幣0.1元。

⭐2025總回顧

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元或26.7元、95無鉛汽油每公升28.3元或28.2元、98無鉛汽油每公升30.3元或30.2元、超級柴油每公升25.2元或25.1元。

中油累算至1月1日的調價指標7D3B週均價為61.82美元，較上週62.29美元下跌0.47美元。本週新台幣兌美元匯率為31.439元，較上週31.492元升值0.053元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.1元，柴油調降0.1元。中油啟動平穩措施後，預估下週汽油不調整或調降0.1元、柴油不調整或調降0.1元。

中油將於4日中午12時公布實際調整金額。

中油 新台幣

延伸閱讀

國際油價下跌 年末黯淡收尾

油價連兩降！中油宣布明日起汽、柴油價格各調降0.4元

油價連兩周調降 下周汽油、柴油每公升各再調降0.4元

降了降了！中油：明日起汽、柴油價格各調降0.4元

相關新聞

2026年台電小額綠電開賣 不必競標、首改申購制

台電今日宣布2026年小額綠電正式開賣，相較於過去採取投標競價購買方式，此次商品首度開放申購制，企業只要洽台電各區處填寫...

台美關稅談判何時定案 經長：美方可能多國一併公布

針對台美關稅談判定案時程，經濟部長龔明鑫今天表示，美國正積極與多國陸續達成協議，推測美方未來可能會一併公布相關國家的關稅...

投審會核准對外投資升溫恐致資通訊加速外移？ 龔明鑫這樣說

投審會日前通過多件對外投資申請案，仁寶、緯穎等大廠赴美、赴墨投資，外界擔心我國資通訊產業外移是否加速中？經濟部長龔明鑫表...

國際油價跌 下週汽柴油估持平或降1角

國際主要能源機構預期石油市場供過於求，加上美元止跌回升，國際油價下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估5...

龔明鑫：傳產力拚2027年轉骨 對抗中國大陸傾銷壓力

受惠AI與半導體需求持續強勁，台灣經濟成長動能持續，經濟部長龔明鑫2日表示，今年的經濟成長率可望優於官方預測；雖然傳統產...

富邦人壽深耕 ESG 行動 四度蟬聯盡職治理資訊揭露較佳名單

富邦人壽長期深耕ESG行動，持續以金融影響力推動永續轉型，從投資端的盡職治理到營運端的綠色採購，全面落實企業永續經營願景...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。