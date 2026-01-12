半世紀的營養照護，五年的真實陪伴 費森與南投生活重建協會攜手走進 生命深處

秉持「忠於生命」的核心理念，台灣費森尤斯卡比公司自2020年開始，連續五年都持續與南投重建協會合作，關懷偏鄉弱勢老人。 圖／台灣費森尤斯卡比提供

陪伴，不止於捐助──費森尤斯卡比與南投生活重建協會攜手五年，用營養與關懷築起長照的希望。秉持「忠於生命（Committed to Life）」的核心理念，費森尤斯卡比早已將企業社會責任（CSR）從捐助轉化為「真實陪伴」，深入臺灣偏鄉，與在地力量共創照護的長路。

從捐助到共創：一段五年的深度關係

在南投，這樣的陪伴已經走了五年。南投縣生活重建協會理事長邱慶禧回憶，921 地震後，協會從最初協助災後安置與生活重建起家，一路走向今日偏鄉長照的核心角色。在這個過程中，來自企業的長期資源支持與信任，尤其顯得彌足珍貴。

「很多人以為我們只是在做社福，其實我們是在幫助長輩『延緩失能』，讓他們能再走遠一點、再活久一點。」邱理事長語重心長地說道。「尤其偏鄉長輩營養不足的問題，是最根本的困境。有了費森尤斯卡比提供的營養補充品，長輩的狀況真的有差，體力穩定了，生活的希望也亮起來。」對費森尤斯卡比來說，這份合作早已超越了傳統的CSR框架，「我們與南投重建協會的關係，不只是捐助，而是一段實實在在的陪伴。」費森尤斯卡比總經理邱建智表示，「我們親自走進長輩的家中，聽他們說故事、看見他們的困難，那一刻我們不是企業代表，而是家人。我們想讓這樣的陪伴持續下去。」

台灣費森尤斯卡比總經理邱建智表示，公司早已將企業社會責任（CSR）從捐助轉化為「真實陪伴」，企業不只單純捐錢，而是長期成為在地照護的一份子。 圖／台灣費森尤斯卡比提供

CSR的溫度：把「忠於生命」落實在每個角落

作為全球醫療營養領域的重要品牌，費森尤斯卡比深知企業的專業，不該只停留在產品上，更應投入社會照護的前線。從南投的營養支援開始，企業不僅提供產品，更提供關懷的力量。

「企業社會責任不是煙火式的活動，而是要真正傾聽、真正投入。」邱總經理指出。「我們的行動來自對生命的敬重，也來自我們的醫療本業。我們想讓這份使命不只存在於醫院，而是真正落在需要它的每一寸土地上。」

除了支持重建協會的長照工作，費森尤斯卡比也推動了多項有溫度的社會計畫。像是「安安計畫」提供身心障礙者工作機會、「為癌而跑」公益活動號召員工與民眾為病友集氣，這些行動都是對「忠於生命」精神的延伸

永續的挑戰：在少子化與人力荒中堅持照護

長照服務正在默默承受一場深刻的挑戰──照護人力的缺口正逐年擴大。邱理事長坦言：「現在很多資深的照服員仍在崗位上盡心盡力地守著，但新一代願意投入的人越來越少。少子化的現實，加上生活選擇的多元，讓照護人力變得越來越難補上。長照要怎麼繼續走下去，是我們真的很擔心的事。」

照護工作需要體力，也需要耐心與情感的投入，但正因為它不只是「工作」，更是一種「陪伴」，一種「支持生命尊嚴」的行動，讓這份職業顯得格外重要。然而在現實條件的考驗下，「補人難、留人更難」成了許多照護機構的日常挑戰。

邱總經理表示：「讓年輕世代看見照護工作的價值，是我們這一代人的責任。不能只是仰賴使命感，還需要整個社會一起支持，讓願意照顧別人的人，也能被好好照顧。」

在費森尤斯卡比與南投生活重建協會的合作中，雙方共同見證：照護不只是專業技術的提供，更是一場需要理解與信任的長期陪伴。當制度逐步跟上，當社會願意伸出手，照護這件事，才會被更多人看見，也才有可能在未來持續走得更長、更穩。

從陪伴到共創：一張更堅韌的社會照護網

回首五年來的合作，邱總經理希望這份與南投重建協會的連結，能成為未來社區照護共創的範例。「我們希望，這不只是我們兩方的故事。」他說道，「我們希望可以啟發更多企業，走出辦公室，走進社區，讓CSR變成一場真實的『長期關係』。企業不只捐錢，而是成為在地照護的一份子。」

「只有這樣，社會照顧網才有韌性，才有溫度。」

德國倍速益問世 50 週年之際，費森尤斯卡比用行動回應了「忠於生命」的承諾。

不只是守護銀髮族、患者的健康，更在台灣偏鄉的土地上，攜手夥伴種下了一道道溫柔而堅定的希望之光。費森尤斯卡比除了長期支持國人營養支持外，更以累積堆疊的光亮，讓未來漫長的道路走起來不孤單。