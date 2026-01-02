2026年台電小額綠電開賣 不必競標、首改申購制

台電今日宣布2026年小額綠電正式開賣，相較於過去採取投標競價購買方式，此次商品首度開放申購制，企業只要洽台電各區處填寫申請單就買得到。台電表示，今年產品主打短期轉供，推出「1年型」以及2個月的「選月型」商品，同一電號可同時購買2種商品搭配使用。

台電表示，過去綠電銷售媒合結果，1年期商品最受青睞且用戶用電特性多元，因此今年小額綠電商品鎖定短期轉供，企業可依自身需求靈活搭配，提升購電彈性。

台電說明，「1年型」商品今起受理申請至2月28日止，完成申請後的次月1日開始轉供1年，轉供期限至2027年2月28日，商品同樣有「日間型」、「全日型」2種方案可擇一購買，其中「日間型」為每度5.8元，主要鎖定約從上午7時營業至下午5時的用戶，以日間豐沛的太陽光電進行媒合匹配；「全日型」每度6元，鎖定營業至夜間或採三班制全日營業的用戶，以光電、風電搭配媒合匹配。

台電小額綠電新推出「選月型」商品，可成為企業短期應急或彈性搭配的好幫手，台電說明，相較於過去冬日加購商品限定10月至12月轉供，此次2個月「選月型」商品則較有轉供期間彈性，今起至2月28日開放申購，轉供期間可指定2至3月、或3至4月、或11至12月，每度6.3元。

台電表示，今年開放同一電號可同時購買「1年型」及「選月型」商品，但考量轉供起迄期間可能不同，須分開填寫申請單，兩種商品皆以1萬度為單位申購，其中1年型商品上限度數為100萬度，用戶可自訂每月轉供度數上限；而選月型商品則是每月固定轉供度數，每月最多10萬度。