快訊

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國跨年 他分析5大成功原因：教科書等級案例

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

跨年夜爆單…民眾苦等披薩4小時 必勝客道歉了

經濟部460億元抗關稅 四大方案湧逾2,600件申請

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

為協助產業與國人因應美國關稅衝擊，強化台灣經濟動能與國際競爭力，經濟部編列約460億元特別預算，推出支持產業的四大配套措施，涵蓋資金周轉、技術升級與海外市場拓展，並已自去年8月7日起全面受理申請，協助受影響產業因應調整、度過短期衝擊。

⭐2025總回顧

截至去年12月31日止，四項支持措施申請情形已陸續浮現。其中，在「外銷貸款優惠保證加碼」方面，中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數最高達9.5成，並可全額減免保證手續費最長兩年；非中小企業則提供每家最高1億元保證額度、保證成數8至9成，目前已核保38件，核保融資金額約15億元。

「中小微企業多元發展專案貸款加碼」則提供最高3,500萬元貸款額度，利率上限2.22%，其中1,000萬元以內可再享1.5個百分點利率減碼，期限最長6個月，100萬元以內案件一律提供10成保證，截至目前已申貸973件，申貸金額達92.2億元，顯示資金需求相當殷切。

在「研發轉型補助」方面，經濟部補助受影響製造業進行研發創新與設備汰舊換新，單一企業最高可獲500萬元，產業聯盟最高可達4,000萬元，目前已接獲1,088件申請，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

至於「爭取海外訂單」措施，則協助廠商在海外設立展示中心、服務據點與發貨倉庫，或拓展代理與經銷通路，單一企業最高補助500萬元，兩家以上聯合申請最高可達2,000萬元，截至目前已收到549件申請，以機械設備、民生與金屬製造業為主要族群。

經濟部表示，各項申請案件已加速審查中，盼協助企業儘快啟動升級轉型與通路布局。部會並舉例指出，一家水五金表面處理製造商因上游供應鏈受美國關稅影響、訂單下滑而遭波及，透過「中小微企業多元發展專案貸款加碼」成功取得800萬元融資，有效紓解營運資金壓力，並進一步強化與國內供應鏈合作，提升整體競爭力。

經濟部 中小企業

延伸閱讀

最新無薪假公布 減班休息微增至7371人 金屬機電占5140人

【回顧展望系列】進口車塞港、經銷商退場潮 雙稅議題攪亂台灣車市

羅馬協商奏效 美對數家義大利麵品牌大降反傾銷關稅

經濟日報社論／全球化退場 堡壘經濟時代來臨

相關新聞

勞動基金前11月大賺9,762億元 新制勞退平均分紅5.04萬

勞金局2日公布勞動基金最新運用情形，截至2025年11月底止，整體勞動基金規模為7兆6,951億元，收益數為9,762億...

2026年台電小額綠電開賣 不必競標、首改申購制

台電今日宣布2026年小額綠電正式開賣，相較於過去採取投標競價購買方式，此次商品首度開放申購制，企業只要洽台電各區處填寫...

龔明鑫：傳產力拚2027年轉骨 對抗中國大陸傾銷壓力

受惠AI與半導體需求持續強勁，台灣經濟成長動能持續，經濟部長龔明鑫2日表示，今年的經濟成長率可望優於官方預測；雖然傳統產...

富邦人壽深耕 ESG 行動 四度蟬聯盡職治理資訊揭露較佳名單

富邦人壽長期深耕ESG行動，持續以金融影響力推動永續轉型，從投資端的盡職治理到營運端的綠色採購，全面落實企業永續經營願景...

配合2026最低工資 再充電訓練津貼每月最高1.6萬元

為因應美國對等關稅政策及國際經貿情勢變化，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間穩定生活、持續精進專業技能，勞動部持續推動...

年後轉職成高薪綠領新貴？具備這3大特質有機會

隨著淨零轉型持續推進，企業對綠領人才需求明顯升溫，要怎麼成為年薪破百萬，甚至是破兩百萬元以上的高薪綠領新貴？專家分析出這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。