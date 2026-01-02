經濟部460億元抗關稅 四大方案湧逾2,600件申請

為協助產業與國人因應美國關稅衝擊，強化台灣經濟動能與國際競爭力，經濟部編列約460億元特別預算，推出支持產業的四大配套措施，涵蓋資金周轉、技術升級與海外市場拓展，並已自去年8月7日起全面受理申請，協助受影響產業因應調整、度過短期衝擊。

截至去年12月31日止，四項支持措施申請情形已陸續浮現。其中，在「外銷貸款優惠保證加碼」方面，中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數最高達9.5成，並可全額減免保證手續費最長兩年；非中小企業則提供每家最高1億元保證額度、保證成數8至9成，目前已核保38件，核保融資金額約15億元。

「中小微企業多元發展專案貸款加碼」則提供最高3,500萬元貸款額度，利率上限2.22%，其中1,000萬元以內可再享1.5個百分點利率減碼，期限最長6個月，100萬元以內案件一律提供10成保證，截至目前已申貸973件，申貸金額達92.2億元，顯示資金需求相當殷切。

在「研發轉型補助」方面，經濟部補助受影響製造業進行研發創新與設備汰舊換新，單一企業最高可獲500萬元，產業聯盟最高可達4,000萬元，目前已接獲1,088件申請，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

至於「爭取海外訂單」措施，則協助廠商在海外設立展示中心、服務據點與發貨倉庫，或拓展代理與經銷通路，單一企業最高補助500萬元，兩家以上聯合申請最高可達2,000萬元，截至目前已收到549件申請，以機械設備、民生與金屬製造業為主要族群。

經濟部表示，各項申請案件已加速審查中，盼協助企業儘快啟動升級轉型與通路布局。部會並舉例指出，一家水五金表面處理製造商因上游供應鏈受美國關稅影響、訂單下滑而遭波及，透過「中小微企業多元發展專案貸款加碼」成功取得800萬元融資，有效紓解營運資金壓力，並進一步強化與國內供應鏈合作，提升整體競爭力。