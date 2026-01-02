龔明鑫：傳產力拚2027年轉骨 對抗中國大陸傾銷壓力

受惠AI與半導體需求持續強勁，台灣經濟成長動能持續，經濟部長龔明鑫2日表示，今年的經濟成長率可望優於官方預測；雖然傳統產業仍面臨中國大陸低價競爭壓力，但政府已透過特別預算與產業升級方案協助企業轉型，盼在2027年前改善體質，拉開與中國大陸的差距。

龔明鑫表示，主計總處預估2026年經濟成長率為3.54%，但他個人認為有機會比這個數字更好。關鍵在於全球AI發展趨勢仍十分明確，帶動半導體與AI伺服器需求持續擴張，不僅國際大廠持續加碼，也傳出重量級科技企業將來台強化產能與供應鏈布局，顯示台灣在全球高科技供應鏈中的關鍵地位仍在升溫。

在出口需求與AI供應鏈帶動下，龔明鑫指出，他對經濟表現預期更樂觀一些，認為台灣在這一波全球科技浪潮中，仍握有相當強的成長籌碼。

不過，產業呈現明顯分化，高科技表現亮眼，但傳統產業仍承壓。龔明鑫坦言，壓力源頭在於中國大陸內需疲弱，導致大量產品以低價傾銷國際市場，形成「紅色供應鏈」的價格衝擊。他直言，中國大陸在美國市場受阻下，對外貿易順差仍高達約1兆美元，對其他國家產業造成巨大壓力，這樣的情況很難長期承受。

龔明鑫指出，為因應這波結構性衝擊，經濟部已啟動為期至2027年的特別預算與特別條例，協助傳統產業升級轉型，目前已有超過2,600家企業提出申請。他強調，台灣不可能與中國大陸拚價格，必須走差異化路線，包括提升品質、強化資安、導入數位化提高效率，或鎖定需通過認證的利基市場，避開單純價格競爭，才能真正擺脫紅色供應鏈的壓力。

在對外投資方面，近期包括仁寶（2324）、緯穎（6669）等大廠於美國與墨西哥增資，引發外界對產業空洞化的疑慮。龔明鑫表示，「立足台灣、布局全球」本來就是產業發展常態，海外多屬終端組裝據點，而最核心的關鍵技術、高附加價值製程與先進產能仍留在台灣，去年投審司核准的對外投資金額為300多億美元，反而比前一年略低；反觀國內投資動能強勁，主計總處數統計去年民間投資實質成長約10%，顯示資金持續回流本地，且多集中於更先進的技術與產業。

至於台美關稅相關談判進度，龔明鑫表示，目前雙方在大方向上已有共識，正等待最終總結會議完成，美方近期也積極與其他國家達成協議，樂觀期待在不久後能有好消息傳出。