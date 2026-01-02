聽新聞
最新無薪假公布 減班休息微增至7371人 金屬機電占5140人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部公布最新減班休息（無薪假）統計。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
勞動部公布最新減班休息（無薪假）統計。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

勞動部今天公布減班休息（俗稱無薪假）數據，本期實施385家、人數7371人，較上期增加7家、253人。其中受美國關稅影響而實施者，有309家、6409人，僅比上期微幅增加2家、70人。

條平司司長黃琦雅表示，本期實施減班休息的行業主要仍在製造業，總計321家事業單位、6910人，相較上期增加了12家、223人，其中，約7成都在金屬機電工業製造業，有259家、5140人。

黃琦雅說，本期停止通報實施的有22家、286人，而新增實施減班休息的29家，事業單位規模都不大，因此整體增加200多人，跟上期相較之下，起伏並不明顯。

至於因美國關稅影響而通報實施的事業單位，有309家、6409人，比上期微幅增加2家、70人，變動不大。

黃琦雅說，目前通報減班休息的勞工，有73.2%的企業（282家）適用僱用安定措施，76.2%（5619人)員工可申請7成的薪資差額補貼。非屬僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可申請，勞工利用減班時間參加勞動部訓練，就可請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬9500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

減班休息 勞動部 薪資

