富邦人壽深耕 ESG 行動 四度蟬聯盡職治理資訊揭露較佳名單

富邦人壽長期深耕ESG行動，持續以金融影響力推動永續轉型，從投資端的盡職治理到營運端的綠色採購，全面落實企業永續經營願景。在公司治理面，富邦人壽透過深化議合行動、提升資訊揭露品質，連續四年獲臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」；在企業營運面，則積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），以實際採購行動支持社會創新與綠色供應鏈，展現企業作為永續金融關鍵推手的核心價值，連續八年榮獲經濟部「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」獎項殊榮。

臺灣證券交易所日前公布最新一期「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。富邦人壽面對全球ESG發展趨勢日益重視企業實踐面向，並呼應主管機關推動「綠色及轉型金融行動方案」，積極發揮金融影響力，支持產業邁向淨零轉型。富邦人壽致力於氣候變遷議合議題，以SBT(科學基礎減碳目標)為主軸向各投資標的(包含上市櫃股票、公司債、金融債、ETF、Mutual Fund、REITs)之發行公司加強氣候相關議題之議合，並依循整體減碳路徑逐步達成目標。2024年已承諾及已完成設定自身SBT目標之被投資公司達270家，占資產規模33%。

同時，富邦人壽亦參考國際機構投資人盡職治理實務揭露內容，以及依據證交所每年最新盡職治理評比標準等資訊，積極提升揭露品質，於最新盡職治理報告書擴大揭露多項實務績效，例如議合活動雙方溝通位階、股東會發言與反對票案例、揭露投資對象議合里程碑以及股權、債券、私募基金、不動產等不同資產類型之議合作為等具體內容。

在企業營運層面，富邦人壽持續接軌SDGs，打造企業綠色典範，從投資到採購、從倡議到行動，屢獲政府肯定。2025年富邦人壽向登錄於「經濟部中小及新創企業署社會創新組織」資料庫的社會創新企業採購金額達1.45億元，自2018年起累積採購金額突破4億元，並連續八年榮獲經濟部「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」獎項。

在綠色採購策略上，富邦人壽優先選購具備節能、環保及綠建材三大標章的產品，並與推動環境友善及社會創新的企業合作，積極輔導供應商參與FSC（森林管理委員會）等環保認證，採用回收紙及再生能源材質，落實減量、重複使用、降低資源消耗。截至2025年11月，綠色採購金額累積已達10.74億元，展現企業對永續發展的堅定承諾。