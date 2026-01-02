快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

最大主動式台股ETF改季配息 統一投信出手再掀市場大戰

聽新聞
0:00 / 0:00

配合2026最低工資 再充電訓練津貼每月最高1.6萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
配合2026最低工資，勞動部再充電訓練津貼每月最高1.6萬元。記者杜建重／攝影
配合2026最低工資，勞動部再充電訓練津貼每月最高1.6萬元。記者杜建重／攝影

為因應美國對等關稅政策及國際經貿情勢變化，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間穩定生活、持續精進專業技能，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」。配合2026年度最低工資調整為每月2萬9,500元、每小時196元，勞動部同步調整再充電計畫訓練津貼相關規定。

⭐2025總回顧

勞動部說明，再充電計畫的訓練津貼，是在勞工減班休息前後的薪資差額範圍內，以實際參訓時數及每小時最低工資計算。隨著最低工資調整，相關津貼金額也依法重新核算。針對減班前後確有薪資減損的勞工，參加勞動部核定的訓練課程，每月最高可申請訓練津貼1萬6,300元。

為確保各類型減班勞工皆能獲得支持，再充電計畫亦兼顧薪資差額較小，甚至看起來沒有明顯差額的勞工，一樣有機會參加訓練。凡減班前勞工保險月投保薪資介於2萬9,500元至3萬1,800元的全時勞工，仍可依實際參加訓練課程時數申請訓練津貼，每月最高補助2,940元。

為進一步保障減班休息勞工權益，勞動部自2025年12月2日起修正減班休息通報機制，勞雇雙方經協商實施減班休息時，除可由雇主辦理通報外，勞工本人也可自行檢具減班休息協議書，或透過申請勞資爭議調解。

勞工通報經地方勞工行政主管機關確認有減班休息事實後，即可列入通報案件，並向勞動力發展署各分署申請參加再充電計畫，確保勞工不因通報程序或雇主未通報而影響自身權益。

勞動部強調，再充電計畫的核心精神在於「減班期間持續學習、提升競爭力」，透過政府資源陪伴勞工因應產業環境快速變化，強化就業韌性，為未來職涯發展奠定更穩固基礎。符合資格的勞工朋友，可善加利用政府資源，為自己充飽電、練好功。

勞動部 投保薪資

延伸閱讀

勞動基金去年前11月大賺近兆 收益率14.1％

元旦上班 雇主應加倍給薪

元旦是法定假日！勞動部提醒：雇主應依法給假並給薪

因減班遭資遣！國文老師為重回講台告校方 二審逆轉竟敗在「英文不夠好」

相關新聞

無薪假微增至7,371人 金屬機電工業5,140人占製造業七成

勞動部2日公布最新一期減班休息（無薪假）統計，計385家、7,371人。上期2025年12月16日為378家、7,118...

勞動基金前11月大賺9,762億元 新制勞退平均分紅5.04萬

勞金局2日公布勞動基金最新運用情形，截至2025年11月底止，整體勞動基金規模為7兆6,951億元，收益數為9,762億...

配合2026最低工資 再充電訓練津貼每月最高1.6萬元

為因應美國對等關稅政策及國際經貿情勢變化，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間穩定生活、持續精進專業技能，勞動部持續推動...

年後轉職成高薪綠領新貴？具備這3大特質有機會

隨著淨零轉型持續推進，企業對綠領人才需求明顯升溫，要怎麼成為年薪破百萬，甚至是破兩百萬元以上的高薪綠領新貴？專家分析出這...

高盛點名10台廠評等分化！共5家喊買、唯獨這家遭列「賣出」

高盛證券展望台灣ODM與品牌廠未來三個月表現，指出儘管傳統季節性需求趨緩，但在AI基礎建設持續推進，仍可望支撐月營收動能...

中市「中高齡就業獎勵金」協助市民就業最高可領2萬元

為鼓勵中高齡市民重返職場並善用就業服務資源，台中市政府勞工局持續推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，此次再加碼就業獎勵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。