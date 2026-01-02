年後轉職成高薪綠領新貴？具備這3大特質有機會

隨著淨零轉型持續推進，企業對綠領人才需求明顯升溫，要怎麼成為年薪破百萬，甚至是破兩百萬元以上的高薪綠領新貴？專家分析出這些人的三大特質，包含基礎科學疊加綠色專業、跨領域人才、與國際接軌等。

104人力銀行引述國家環境研究院院長劉宗勇說法，分析高薪綠領多具備三項共通特質，第一、以化學、機械、電機等基礎學科為核心，再疊加碳盤查、ESG或能源管理等綠色專業；第二、都是跨領域的「π型人才」，不只懂技術，還懂法規、懂管理、或懂商務；第三、高度和「國際接軌」，集中於上市櫃大廠、外商或海外派駐，能掌握國際碳標準與供應鏈需求。他指出，隨各行各業面臨淨零要求，即使非理工背景，也可透過環境專業進修，提升職場競爭力。

根據104人力銀行與環境部發布的《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》，2025年企業招募綠領人才時，有41.7%要求具備電腦相關能力、40.6%重視實務工作技能，另有23.2%明列專業證照門檻，顯示綠領已成結合專業與證照的高技術職缺。

報告指出，高薪綠領人才多具備產業或學科專業背景，透過環境專業加值、跨域訓練或「以考代訓」方式切入永續與淨零領域，並集中於半導體、製造業、上市櫃公司或外商體系，部分具備海外或廠房擴建經驗者，年薪可突破200萬元，薪資結構明顯高於一般職務。

104人力銀行舉出實例，一名具電機工程背景的產品管理人才，隨職涯發展轉向淨零與能源管理，進入電力自動化與儲能系統領域，現年薪達240萬元，約為一般業務主管平均水準的2倍以上；另有水處理與廠務管理專業者，因具備跨系統整合能力，外派東協市場後，32歲年薪即逾210萬元。

104人力銀行指出，也有工程背景人才透過轉任永續廠務角色，負責節能、碳盤查與綠電目標設定，4年間年薪成長約60萬元；化工背景出身的製程工程師，補強ESG法規與永續評比能力後，成功轉任上市公司永續管理師，薪資水準高於同職務中位數。