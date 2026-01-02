無薪假微增至7,371人 金屬機電工業5,140人占製造業七成

勞動部2日公布最新一期減班休息（無薪假）統計，計385家、7,371人。上期2025年12月16日為378家、7,118人。本次企業增加7家，人數微幅增加253人。其中，製造業為321家、6,910人，約佔整體人數九成以上。受美國關稅影響的有309家、6,409人。

勞動部條平司長黃琦雅表示，減班休息主要集中在製造業。製造業計321家、6,910 人，約佔整體人數九成以上。製造業相較於上一期增加了12家、233人。

黃琦雅指出，製造業之中，主要是金屬機電工業最多，佔了整體製造業的七成，有259家、5,140人。金屬機電工業之中，主要集中在機械設備製造業，有128家、2,733人，佔金屬機電工業之中的超過五成。

黃琦雅提到，本期廠商自己通報是受美國關稅影響的，有309家、6,409人，跟上一期差不多，家數大概增加2家，人數增加70人。

她表示，這一次減班休息增加人數的幅度，跟上一期相比，沒有差別很大，主要是因為有22家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，所以有286名員工恢復原本工時。本期另外增加29 家，企業規模都不是很大，整體增加人數253人，跟上一期相比的起伏沒有很明顯。

有關本期減班休息規模，黃琦雅說，九成企業實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月含以下。約有四成企業實施減班休息一個月4天以下，大約是每週一天。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有73.2%的企業(282家)為適用僱用安定措施的產業，有接近八成（76.2%，5,619人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

黃琦雅呼籲雇主跟勞工書面申請、協議減班休息，書面協議後記得向地方政府通報。勞動部於去年12月2日修正了減班休息機制，如果事業單位一時不及通報，勞工本人也可拿減班休息的協議書，或即使雙方沒有簽書面，都可以透過勞資爭議調節進行通報。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

黃琦雅指出，2026年最低工資今天開始實施，所有減班休息的給付，不能低於最低工資的薪資。新的一年，勞動部會持續關注減班休息的狀況，對每一家企業進行訪視，對每一位勞工主動聯繫。