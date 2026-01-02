高盛點名10台廠評等分化！共5家喊買、唯獨這家遭列「賣出」

高盛證券展望台灣ODM與品牌廠未來三個月表現，指出儘管傳統季節性需求趨緩，但在AI基礎建設持續推進，仍可望支撐月營收動能，並點出：蘋果供應鏈、AI伺服器與ASIC滲透率提升等三大趨勢，持續正向樂觀看好，10大台廠評等亦出現明顯分化。

展望台灣ODM與品牌廠未來三個月表現，高盛表示，隨傳統季節性需求趨緩，但AI基礎建設持續推進，仍可望帶動月營收成長動能。

台廠中，高盛給予：鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、技嘉（2376）「買進」評等；廣達（2382）、英業達（2356）、仁寶（2324）、華碩（2357）為「中立」評等；和碩（4938）為「賣出」評等。

其中，從供應鏈結構來看，整體維持正向看法的趨勢包括：蘋果供應鏈受惠新機型進入量產階段，加上產品外型設計持續演進，如2025年輕薄款Air、2026年摺疊機，以及2027年iPhone 20規畫等，將支撐終端需求力道。

另外，在AI相關領域方面，AI伺服器零組件隨規格持續升級而受惠；ASIC AI伺服器滲透率亦穩步攀升，成為支撐台灣ODM與品牌廠營運的重要成長動能。

事實上，高盛針對AI伺服器與個人電腦（PC）供應鏈進行短期月營收預測，10家台廠平均營收成長率於2025年12月、2026年1月及2月分別為月減10%、3%、7%。

隨著第3季智慧型手機新機效應告一段落，加上促銷季結束，PC、智慧型手機及消費性電子產品逐步進入傳統淡季，季節性壓力開始浮現。

進一步觀察個別廠商表現，受淡季因素影響，高盛預期華碩、技嘉營收月減幅度均達28%，鴻海約25%，奇鋐與仁寶各約9%，和碩約8%，整體呈現回檔走勢。

不過，在AI基礎建設需求支撐下，部分供應鏈可望逆勢成長。高盛指出，歷經2025年第3季至第4季初的機型轉換期後，廣達營收月增率可望達24%，英業達約14%，緯穎約3%，顯示AI相關訂單仍具延續性。

緯創方面，由於先前AI伺服器專案拉貨動能強勁，推升11月營收基期偏高，加上消費性電子需求轉弱，預期12月營收將月減約36%。

再由年增率角度觀察，高盛指出，受惠機櫃級（rack-level）AI伺服器進入量產階段、ASIC AI伺服器需求快速升溫，以及液冷散熱滲透率持續提升，相關供應鏈成長動能明確。預估10家台廠公司在2025年12月、2026年1月與2月平均營收年增率可望分別達40%、46%與22%，展現AI基礎建設需求對營運的強力支撐。

高盛預期，奇鋐與緯穎的表現將優於同業，主要受惠於機櫃級AI伺服器量產帶動，並同時推升了液冷技術的滲透率；反觀，由於消費性電子產品放緩，以及PC市場競爭加劇，英業達與仁寶12月的營收年成長速度將相對較慢。