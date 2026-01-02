勞動基金前11月大賺9,762億元 新制勞退平均分紅5.04萬

勞金局2日公布勞動基金最新運用情形，截至2025年11月底止，整體勞動基金規模為7兆6,951億元，收益數為9,762億元，收益率為14.10％，11月單月收益為1,168億元。因12月股市大漲，2025全年收益數不僅有望突破兆元，創歷史新高，並向1.2兆元整數關卡挑戰。

另各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，故投資收益亦有所差異。

新制勞退基金規模為5兆1,006億元，收益率13.70％；舊制勞退基金規模為1兆585億元，收益率20.07％；勞保基金規模為1兆2,943億元，收益率13.41％；就保基金規模為1,814億元，收益率1.12％。

其中，新制勞退基金前11月賺6,511.7億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至5.04萬元。

勞職保基金規模為376億元，收益率1.72％；積欠工資墊償基金規模為227億元，收益率為9.43％。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為6,976億元，收益率為13.34％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為263億元，收益率為13.42％。

勞金局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金近10年多（2015~2025.11）平均收益率為7.91％，國保基金近10年多（2015~2025.11）平均收益率為8.29％，投資績效穩健。

回顧11月市場表現，雖然美國政府結束停擺，非農就業數據表現尚佳，但失業率仍處高位加上投資人對AI類股評價過高的擔憂持續發酵，市場投資情緒受到壓抑，拖累主要股市表現，所幸月底傳出烏俄戰爭停火協議將有進展，市場表現回穩。

台股因高度連結全球科技產業鏈，受到美國科技股修正影響，指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，台灣經濟基本面尚屬穩健，出口動能仍保持韌性，隨著美國科技股在月底止穩，台股跌幅亦有所收斂。整體來看，11月市場波動再現，勞動基金維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

展望未來，美國聯準會（Fed）於12月10日會議決議下調利率1碼至 3.5％~3.75％區間，主席鮑爾指出通膨仍高且勞動力市場已出現降溫跡象，預期未來降息門檻將拉高。

另聯準會最新經濟預測將2026年美國國內生產毛額(GDP)由9月預估的1.8％上調到2.3％，通膨則持續朝溫和方向靠攏，核心個人消費支出物價指數（PCE）預計在2026年底降至 2.5％，低於2025年的3.0％。

國內方面，國家發展委員會12月1日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為51.4％，持續呈現擴張，主因為電子零組件與電力設備缺貨漲價潮持續，人力僱用回溫，惟整體製造業中長期需求能見度仍不高，新增訂單與生產擴張動能較趨緩，未來6個月展望指數已連續8個月緊縮。

綜觀後市，關稅與貿易政策將持續牽動全球通膨路徑，貨幣政策能否延續有待觀察，此外，地緣政治衝突也持續對全球金融市場構成潛在的系統性波動風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。