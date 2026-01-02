中市「中高齡就業獎勵金」協助市民就業最高可領2萬元

為鼓勵中高齡市民重返職場並善用就業服務資源，台中市政府勞工局持續推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，此次再加碼就業獎勵金，支持45歲以上已退休及55歲以上市民朋友返回職場再就業，協助中高齡族群穩定就業。

勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕高度重視中高齡就業議題，隨著台中市近年重大建設及大型商場陸續完工啟用，不僅帶動民生消費與產業發展，也創造更多就業機會。

勞工局除持續邀集在地企業提供多元職缺外，亦透過就業獎勵措施協助企業補充人力，同時支持市民朋友順利重返職場。

勞工局說明，市府推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，115年度獎勵金再加碼，只要設籍台中市且年滿45歲的求職者，向台中市就業服務站或銀髮人才服務據點辦理求職登記，並經媒合推介成功就業，每月薪資不低於最低工資標準，在同一事業單位連續工作滿30日，可領取最高3,000元，滿90日可領取最高7,000元，滿180日可領取最高1萬元，最高可領取2萬元，鼓勵中高齡市民穩定就業，也協助企業留用人才。

台中市就業服務處分享，47歲的王小姐過去從事倉管及行政相關工作，因原公司導入資訊系統，既有職能與需求不符而非自願離職。求職期間，王小姐曾嘗試投入餐飲業及創業，但都未能順利發展，仍持續保持積極態度投遞履歷。後經沙鹿就業服務站安排參加徵才活動、推介面試，並說明中高齡就業獎勵金相關資源後，最終順利錄取企業擔任技術人員。

就業四個月以來，王小姐認真學習油品相關知識及現場生產與品管流程，與同事相處融洽，工作表現獲得主管肯定。就服處指出，王小姐除感謝主管與同事的指導外，也特別感謝就服員積極協助推介，讓她能順利以中高齡身分進入在地企業就業，並同時申請中高齡就業獎勵金，減輕就業初期的壓力。

就服處說明，各項就業獎勵與補助專案，均須透過就業服務站開立推介卡媒合就業，並於同一事業單位連續受僱滿一定期間後，始得申請獎勵金。

就服處提醒中高齡民眾求職時，可依需求申請「中高齡就業獎勵計畫」、「55就業獎勵」或「婦女再就業計畫」，事業單位亦可運用「僱用獎助」、「繼續僱用」及「退休後再就業準備協助措施」等方案，協助中高齡勞工續留職場。

勞工局補充，市府目前分別於豐原區陽明市政大樓、東區勞工服務中心及海線大甲區設置三處銀髮人才服務據點，提供55歲以上市民專屬求職與求才服務，完善大台中銀髮就業支持網絡，歡迎有需求的市民朋友及企業多加利用。