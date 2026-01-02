快訊

勞動基金去年前11月大賺近兆 收益率14.1％

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公布最新勞動基金運用績效，截至2025年11月底，整體勞動基金規模7兆6951億元，收益數9762億元，收益率14.10％。本報資料照片

勞動部今公布最新勞動基金運用績效，截至2025年11月底，整體勞動基金規模7兆6951億元，收益數9762億元，收益率14.10％，11月單月收益為1168億元。

回顧去年11月市場表現，基金局表示，美國政府雖結束停擺，非農就業數據表現尚佳，但失業率仍處高位，加上投資人對AI類股評價過高的擔憂持續發酵，市場投資情緒受到壓抑，拖累主要股市表現，所幸月底傳出烏俄戰爭停火協議將有進展，市場表現回穩。

台股部分，也因高度連結全球科技產業鏈，受美國科技股修正影響，指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，台灣經濟基本面尚屬穩健，出口動能仍保持韌性，隨著美國科技股在月底止穩，台股跌幅也有所收斂。基金局指出，整體而言，去年11月市場波動再現，勞動基金維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

據勞動基金運用局資料，去年截至11月底，整體勞動基金規模7兆6951億元，收益數9762億元，收益率14.10％。其中，新制勞退基金規模5兆1006億元，收益率13.70%；舊制勞退基金1兆585億元，收益率20.07%；勞保基金1兆2943億元，收益率13.41%；就保基金1814億元，收益率1.12%；勞職保基金376億元，收益率1.72%；積欠工資墊償基金規模227億元，收益率為9.43%。

