勞動基金去年前11月大賺近兆 收益率14.1％

永續已成為企業經營無法迴避的關鍵字，卻也同時成為不少中小企業心中的壓力來源。碳盤查、ESG、永續揭露，每項看似都指向正確方向，但當這些要求同時出現，對資源有限的企業而言，往往更像是一道道門檻。企業真正的疑問，往往不是要不要做永續，而是「做了，會不會變成長期負擔？」

2026-01-02 08:26