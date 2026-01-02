數發部政次 楊佳玲出任
內閣再添女力，數位發展部懸缺已久的政務次長人選出爐，將借調台灣大學電機資訊學院資訊工程學系特聘教授楊佳玲出任。行政院已拍板這項人事案，近期可望發布。
數發部高層人事於去年9月內閣改組時有過一番變動，時任政務次長的林宜敬升任部長，政院並宣布由時任人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀接棒政務次長；另一位政務次長闕河鳴也在這波改組中去職，而懸缺至今。
據了解，政院近日已拍板由楊佳玲出任，在職掌數位、資訊、資安的部會中，繼侯宜秀後出現第二位女性高層，格外受到關注。
楊佳玲到職後，數發部高層終於能夠補齊。據了解，侯宜秀主要督導數位策略、數位產業等領域；楊佳玲可望督導資安、衛星產業等業務；常務次長葉寧則督導資料創新等。
