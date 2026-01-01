台股虛胖？逾半股票在年線下

二○二五年台股加權指數亮麗改寫歷史新高，全年大漲近六千點、漲幅約兩成五，帳面數字亮眼，不過，若進一步拆解結構，這波多頭行情呈現高度不均衡的樣貌，指數創高，卻有半數股票仍在年線下掙扎。

若依台股漲勢來計算，去年股民平均賺一百四十萬元，但實際上，從權值結構觀察，台股上漲的核心動能，仍高度集中在人工智慧（ＡＩ）與半導體族群，尤其台積電漲幅超過四成，市值破四十兆元，依權重估算，台積電漲一元對大盤影響約八點，去年台積電大漲四百七十五點，相當於帶動大盤上漲三千八百點，占大盤漲點的貢獻超過五成。

換言之，台股仍是台積電「一個人的武林」，如果沒買到台積電，恐怕感受大有不同。

此外，根據投信統計，目前台股站上年線者約百分之四十七；換言之，即使台股創高，有超過一半的股票仍在年線下掙扎。中經院發展研究中心主任劉大年表示，台股之中，跟半導體沾上邊的股票都會好，可是傳產卻因為關稅跟匯率，受到很大衝擊。

相比美國Ｓ＆Ｐ五百指數，站上年線的股票比重近六成，顯示美股上漲動能分布較廣。投信業者表示，雖然Ｓ＆Ｐ五百指數之中，也是資通訊股表現最好，但公用事業、工業類股也有不錯表現。

法人指出，如果不是年底前金融股上漲一波，二○二五年半導體或資通訊以外的股票可以說沒有表現，例如台塑四寶，鋼鐵股或內需股，在沒有業績加持下，資金也不會青睞。

但台新投信副總經理沈建宏認為，這組數據一方面顯示台股漲勢過度集中在ＡＩ族群，但從另一個角度來看，也代表「尚未被拉抬的股票仍多」，若後續基本面能夠接棒，台股仍有擴散空間，而非已走到多頭尾聲。

法人表示，台股在創高後，市場自然開始出現獲利了結與震盪，但整體結構並非轉空，而是進入「檢視期」。他指出，現階段台股仍明顯由ＡＩ相關族群領漲，其他產業的股價結構尚未完全跟上，正是造成指數與多數個股表現落差主因。

法人坦言，不看大盤，其實去年是「看似」容易賺錢的盤勢，當指數榮景由少數族群撐起，是否真賺到錢，答案恐怕不如指數數字那般樂觀。

展望今年，沈建宏進一步分析，第一、二季企業獲利表現仍有支撐，整體環境不至於急轉直下。不過，隨著基期逐步墊高，市場勢必會開始更嚴格檢視ＡＩ的實際效益與獲利能力，第三季出現較明顯修正的機率不低。

富邦投信董事長黃昭棠認為，在聯準會降息循環及市場資金寬鬆下，台股評價有機會維持高檔。不過，由於當前估值偏高，加上美國貿易政策干擾，預期今年類股輪動將更為快速、盤勢波動也會加劇。他建議，無論短線大盤是震盪走高還是漲多拉回，投資人都應該保持基本比重的持股，以迎接這兩年在資金與基本面雙重支撐下的長期成長機會。