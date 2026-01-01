聽新聞
0:00 / 0:00

主被動ETF「配息大戰」搶客

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

ＥＴＦ（指數股票型基金）已成國民投資工具，根據市場統計，截至去年底，台股ＥＴＦ整體規模約三點八兆元，受益人數持續創高，顯示ＥＴＦ不再只是指數投資工具，而是橫跨成長、收益與資產配置的重要理財管道。隨著市場規模快速擴張，ＥＴＦ產品競爭也持續升溫，尤其國人喜愛配息的特性，更是今年起各路投信關注的重點。

⭐2025總回顧

統一投信在去年底突然將旗下主動統一台股增長ＥＴＦ（○○九八一Ａ）收益分配頻率由年配息改為季配息。因為該檔ＥＴＦ目前是市場上規模最大的主動式ＥＴＦ。市場人士解讀，調整配息頻率，反映業者在競爭加劇下，不得不正面回應投資人對現金流的需求。

投信業者指出，台灣ＥＴＦ市場長期受到投資人「偏好配息」的投資文化影響。過去幾年，高股息ＥＴＦ快速吸引大量資金，成為被動式ＥＴＦ中最重要的成長動能。然而，隨著部分成分股股價基期墊高，可同時支撐高股利與資本利得的標的愈來愈少，高股息ＥＴＦ要維持高配息水準的難度也明顯提高，換股頻率與操作策略隨之調整。

台新投信副總經理沈建宏指出，當市場規模愈來愈大，單純依賴高股利已不足以支撐長期配息，產品勢必透過快速換股、資本利得或設計調整來因應，這也將成為未來ＥＴＦ競爭的常態。

主動式ＥＴＦ則是從去年開始快速發展，主要賣點是經理人對市場的嗅覺，但投信業者坦言，如果沒有夠吸引人配息，在市場上推廣也會受到阻力。

也因此，業者表示，既然同業開了槍，把配息頻率調整成配息族更愛的季配息模式，未來各家發行主動式基金，就不得不「多考慮一下」是否要更傾向配息，這也可能影響經理人的持股策略。實際上，同為主動式ＥＴＦ，群益台灣強棒（○○九八二Ａ）也以季配息吸引投資人。未來其他同業是否跟進值得關注。

市場人士分析，與其說ＥＴＦ競爭將是主動與被動之爭，還不如說，是誰更能在整體報酬表現與現金流需求間取得平衡，才可能成為投資人青睞的標的。

延伸閱讀

全球景氣回溫、AI紅利與寬鬆政策 投信看好2026台股

00981A改季配正面衝突00713、00915、00918、00919！棒棒：追求「超額報酬」才是核心

00878持有3年投入80萬...僅賺7千價差不值得？知美：但股息領了10萬元

ETF換湯不換藥…各大投信狂發S&P500、納指新標的？內行曝：怕看別人賺

相關新聞

元旦是法定假日！勞動部提醒：雇主應依法給假並給薪

依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。...

台灣失業率3% 學者：總體數字亮眼 產業差異明顯

賴清德總統元旦指出，台灣目前失業率約百分之三左右，顯示整體就業情勢穩定。不過，學者提醒，失業率雖是重要指標，但若僅以單一...

主被動ETF「配息大戰」搶客

ＥＴＦ（指數股票型基金）已成國民投資工具，根據市場統計，截至去年底，台股ＥＴＦ整體規模約三點八兆元，受益人數持續創高，顯...

台股虛胖？逾半股票在年線下

二○二五年台股加權指數亮麗改寫歷史新高，全年大漲近六千點、漲幅約兩成五，帳面數字亮眼，不過，若進一步拆解結構，這波多頭行...

賴總統新年談話：失業率3% 就業情況25年最好

賴清德總統昨發表新年談話時回顧過去一年的施政，他指出，過去一年，經濟成長率創下十五年來新高，預估將達到百分之七點三七，而...

10萬元勞保紓困貸款明申請截止 已逾11萬人送件

115年勞保紓困貸款明（2）日申請截止，勞保局提醒，符合申請資格的勞工可至土地銀行網站完成線上申請、簽約及對保手續，全程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。