快訊

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

軍演之際飲宴惹議 道歉能止血？管碧玲該下台負責

聽新聞
0:00 / 0:00

台積、三星2奈米製程大PK 史上最貴手機晶片 來了

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
台積電通吃蘋果、高通、聯發科最新2奈米處理器大單。路透
台積電通吃蘋果、高通、聯發科最新2奈米處理器大單。路透

台積電（2330）、三星製程節點都推進至2奈米智慧手機可望成為首批終端應用，其中，台積電通吃蘋果、高通、聯發科最新2奈米處理器大單，成為大贏家；三星也大秀2奈米肌肉，打造Exynos 2600處理器，用於自家手機。

⭐2025總回顧

由於2奈米製程更先進，能耗將更低、效能與AI處理能力大增，但價格也將同步攀高。業界預期，以2奈米製程打造的手機處理器將是「史上最貴手機晶片」。外媒披露，蘋果以台積電2奈米製程打造的A20處理器成本高達280美元，比A19貴逾八成，伴隨近期記憶體價格飆漲，在處理器價格激增下，智慧手機漲價恐箭在弦上。

2奈米製程處理器概況
2奈米製程處理器概況

台積電2奈米（N2）製程技術如期於去年第4季量產，採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術。台積電也發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容，以持續進行2奈米製程技術效能提升。該公司先前也提到，會推出N2P製程技術，作為N2家族延伸，具備更佳的效能及功耗優勢，預計今年下半年量產。

台積電強調，N2技術將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。N2及其衍生技術將因其持續強化的策略，進一步擴大技術領先優勢。

台積電2奈米獲得客戶積極採用，手機更是主要應用之一。外媒報導，蘋果正開發今年iPhone 18系列高階款新機搭載的A20處理器，就是採用台積電2奈米製程生產。

另外，即便高通與聯發科並未對外證實，外界大多預期今年下半將發表的高通旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 6系列與聯發科的旗艦晶片天璣9600，也都採用台積電2奈米製程生產。

聯發科已於去年9月宣布，首款採用台積電2奈米製程的旗艦系統單晶片已成功完成設計定案（tape out），成為第一批採用該技術的公司之一，預計2026年底進入量產。

三星也大秀先進製程肌肉，宣布旗下Exynos 2600處理器，採用自家2奈米GAA製程打造。該晶片整合CPU、GPU與NPU，配置採用最新安謀（Arm）v9.3架構的10核心CPU，增強CPU端機器學習效能，GPU 運算效能是前一代產品的二倍，NPU則讓生成式AI效能比上一代提升113%，並降低功耗與延遲，帶來更佳的AI與遊戲體驗。

三星強調，將強化Exynos處理器的競爭力，將其導入主要旗艦機種。其晶圓代工事業部今年也將專注於穩定供應採用2奈米GAA製程的新產品與HBM4。

台積電 奈米 智慧手機

延伸閱讀

美商務部放行！台積電今年可繼續向南京廠輸出晶片製造設備

台積電獲美商務部許可 南京廠可繼續進口晶片製造設備

輝達H200追單台積增產 傳獲陸系科技業下訂逾200萬顆

科技巨頭領跑！2025全球最賺錢公司排名出爐 台積電擠進前10

相關新聞

台積、三星2奈米製程大PK 史上最貴手機晶片 來了

台積電、三星製程節點都推進至2奈米，智慧手機可望成為首批終端應用，其中，台積電通吃蘋果、高通、聯發科最新2奈米處理器大單...

發表元旦談話 總統：多重引擎打造護國群山

賴清德總統昨（1）日發表元旦談話表示，台灣正透過多重引擎，包括推動亞洲資產管理中心、AI新十大建設、生技醫療、國防工業等...

數發部政次 楊佳玲出任

內閣再添女力，數位發展部懸缺已久的政務次長人選出爐，將借調台灣大學電機資訊學院資訊工程學系特聘教授楊佳玲出任。行政院已拍...

台灣失業率3% 學者：總體數字亮眼 產業差異明顯

賴清德總統元旦指出，台灣目前失業率約百分之三左右，顯示整體就業情勢穩定。不過，學者提醒，失業率雖是重要指標，但若僅以單一...

賴總統新年談話：失業率3% 就業情況25年最好

賴清德總統昨發表新年談話時回顧過去一年的施政，他指出，過去一年，經濟成長率創下十五年來新高，預估將達到百分之七點三七，而...

10萬元勞保紓困貸款明申請截止 已逾11萬人送件

115年勞保紓困貸款明（2）日申請截止，勞保局提醒，符合申請資格的勞工可至土地銀行網站完成線上申請、簽約及對保手續，全程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。