發表元旦談話 總統：多重引擎打造護國群山

賴清德總統昨（1）日發表元旦談話表示，台灣正透過多重引擎，包括推動亞洲資產管理中心、AI新十大建設、生技醫療、國防工業等，同時協助中小微企業在轉型中維持競爭力，打造護國群山，確保台灣下世代競爭優勢。

賴總統昨日以「韌性之島 希望之光」為題發表元旦新年談話，談到產業政策、朝野僵局、兩岸關係等。值得關注的是，氣候變遷委員會委員趙家緯昨日指出，這是2020年以來，首次總統元旦談話中，未提氣候變遷、能源轉型等相關議題。

賴總統元旦談話重點

賴總統提到，過去一年台灣經濟成長率創15年來新高，預估將達到7.37%，而台股指數更在多變經貿環境下，屢屢寫下新紀錄；整體失業率平均約3%，就業情況是25年來最好。

賴總統說，政府幫軍公教加薪，也連十年調升最低工資，將月薪從2016年20,008元，調漲至今年29,500元，帶動企業為員工加薪，共享經濟成長果實。

賴總統指出，新年目標之一是邁向智慧繁榮的台灣。銀行、保險與證券三行業總資產已突破130兆元，十年成長近七成，政府正推動台灣成為亞洲資產管理中心，要讓人才資金深耕台灣，吸引國際資金，精準布局國際市場。

另外政府也已啟動AI新十大建設、生技醫療及國防工業等多重引擎，要打造護國群山。

而在內政方面，賴總統說，今年起政府將實施「婚育宅」，落實囤房稅2.0，引導空屋釋出，讓年輕人住得起也住得好。未來也將根據《青年基本法》，協助年輕人走得更穩。此外為追求所得分配均衡，將透過加薪、減稅及社會福利降低所得差距，改善分配不均。

賴總統表示，今年起單身租屋族年收入64.4萬元以下可不用繳稅。