賴總統新年談話：失業率3% 就業情況25年最好

聯合報／ 記者周佑政李成蔭／台北報導
賴清德總統發表元旦談話並受訪，期待能盡速通過總預算與國防特別預算讓國家更好。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統發表元旦談話並受訪，期待能盡速通過總預算與國防特別預算讓國家更好。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統昨發表新年談話時回顧過去一年的施政，他指出，過去一年，經濟成長率創下十五年來新高，預估將達到百分之七點三七，而台股指數，更是在多變的經貿環境下，屢屢寫下新的紀錄；失業率平均約百分之三，就業情況是廿五年來最好。

賴總統說，過去一年，世界局勢震盪，全球經貿秩序變動，國際衝突加劇，中國擴張的野心持續升高；台灣也經歷了幾場天災，和令人痛心的社會事件，考驗社會韌性、危機意識和全民團結；不過，面對這些考驗，台灣人民不僅沒有被擊倒，反而穩健地締造了許多令人驚嘆的成就。

賴總統說，政府幫軍公教加薪，連續十年調升勞工基本工資，將月薪從二○一六年的二萬○八元，調漲至今年的二萬九五○○元，並帶動企業為員工加薪，讓經濟成長的果實為全民所共享。

對於賴總統大讚經濟表現好、失業率低，引發在野質疑。國民黨立委許宇甄說，賴總統的元旦談話內容空泛、缺乏反省，過去一年，表面上經濟持續成長，但成長果實高度集中，貧富差距不斷擴大，青年低薪、居住負擔沉重、中小企業與勞工壓力加劇，顯示政府所謂的「經濟成果」並未轉化為全民共享的生活改善，更凸顯賴政府治理能力與分配正義的嚴重失衡，賴總統不但未正視社會分裂，反而主導全國大罷免。

國民黨立委賴士葆指出，經濟成長率還是都集中在少數，如半導體產業等。他質疑，賴總統怎麼不說貧富差距過大，現在號稱平均月薪四萬八千元以上，但實際上看中位數是月薪三萬五千元左右，七成左右勞工根本領不到平均薪資。

國民黨立委林沛祥直言，數字會騙人，目前缺工，失業率低是根本找不到合格的人；以美化後數字欺騙國民，卻不見民怨愈來愈高。

失業 月薪 國民黨 貧富 成長率 經貿

