10萬元勞保紓困貸款明申請截止 已逾11萬人送件

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
115年勞保紓困貸款將於明（2）日截止申請受理。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

115年勞保紓困貸款明（2）日申請截止，勞保局提醒，符合申請資格的勞工可至土地銀行網站完成線上申請、簽約及對保手續，全程e化免臨櫃，也可至土地銀行各地分行辦理。只要貸款資格經審核通過且完備貸款手續者，款項約7個工作天撥入帳戶。據統計，截至昨下午4時，申請件數約11.7萬件，已核准逾8.8萬件。

115年勞工保險被保險人紓困貸款申請至1月2日止截止，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

欲申請勞保紓困貸款者，須參加勞工保險年資滿15年(計算至受理截止日115年1月2日止)、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。但已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

據勞保局統計，115年勞保紓困貸款截至114年12月31日下午4時止，申請件數11萬6937件，已經核准件數8萬8459件；撥款件數6萬902件，金額60億8291萬元。

