經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
元旦是法定假日，勞動部提醒，雇主應依法給假並給薪。圖為新北市元旦升旗典禮。記者曾原信／攝影
依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。勞動部提醒，1日元旦（中華民國開國紀念日）為國定假日，若該日為勞雇雙方原約定之工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。

勞動部表示，雇主如徵得勞工同意在元旦當天出勤，工資應依法加倍發給。至於元旦如適逢勞工「例假」或「休息日」，雇主應於其他工作日給予勞工補假一天，補假當天性質即為國定假日，勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資亦應加倍發給。

勞動部指出，1月1日元旦為星期四，勞雇雙方如約定週一至週五為工作日，雇主如需勞工於當日出勤，應徵得勞工同意，且應加發工資。

勞動部說明，亦即除原本約定照給之當日工資外，於正常工作時間（8小時）以內再加發一日工資；如有超過8小時工作之時段，屬延長工作時間，應依《勞動基準法》第24條規定計給加班費

勞動部表示，勞雇雙方可就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，但協商因涉個別勞工勞動條件之變更，仍應徵得勞工「個人」之同意。

至於勞雇雙方雖得協商約定，將國定假日調移至其他「工作日」實施，仍應確明調移的休假日期，即國定假日與工作日對調後，因調移後之國定假日當日，成為正常工作日，該等被調移實施休假之原工作日即應使勞工得以休假，雇主不得減損勞工應有之國定休假日數，始屬適法。

勞動部重申，事業單位就國定假日與工作日對調實施進行協商時，相關口頭詢問或書表之製作，建議使勞工能夠充分表達意見為佳，減少後續爭議的可能。

勞動部強調，元旦出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部專線提出申訴，以維權益。

勞動部 國定假日 加班費

