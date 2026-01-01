記憶體瘋漲燒到電玩產業 Sony、微軟下世代遊戲主機恐延後推出

記憶體漲價影響蔓延至家用遊戲主機，市場傳出，在生產成本顯著提高下，Sony及微軟（Microsoft）正考慮延遲發表PS6和下一代Xbox，可能從原計畫的2027、2028年，延後至2029年或更晚。

由於全球科技大廠大量購買記憶體，用在AI運算領域，已導致2025年下旬開始，記憶體價格持續上漲，且至今尚未看到回檔趨勢。在此情況下，預計在下一代家用遊戲主機使用的記憶體面臨短缺現象。

而Sony、微軟原本規劃在2027、2028年期間推出新一代家用遊戲主機，但隨著零組件成本急遽上升，該計畫可能會受到影響。

分析師指出，延遲發布新遊戲主機可能是為了想等到記憶體大廠擴產後，進而讓記憶體價格下滑，進而使新主機的推出更具可行性，且隨著美國市場銷售放緩，該策略可能會導致目前主機世代延長。

此外，下一代遊戲主機的高價格可能會進一步打擊市場需求。

遊戲主機市場正面臨前所未有的低迷。美國今年11月全平台主機銷量僅有160萬，為1995年11月以來的新低紀錄，主要是受到川普政府關稅影響，導致遊戲主機價格上漲。