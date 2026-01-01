快訊

美發動大規模空襲！委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統不知總統夫婦下落

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體瘋漲燒到電玩產業 Sony、微軟下世代遊戲主機恐延後推出

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
微軟（Microsoft）。圖／路透社
微軟（Microsoft）。圖／路透社

記憶體漲價影響蔓延至家用遊戲主機，市場傳出，在生產成本顯著提高下，Sony微軟（Microsoft）正考慮延遲發表PS6和下一代Xbox，可能從原計畫的2027、2028年，延後至2029年或更晚。

⭐2025總回顧

由於全球科技大廠大量購買記憶體，用在AI運算領域，已導致2025年下旬開始，記憶體價格持續上漲，且至今尚未看到回檔趨勢。在此情況下，預計在下一代家用遊戲主機使用的記憶體面臨短缺現象。

而Sony、微軟原本規劃在2027、2028年期間推出新一代家用遊戲主機，但隨著零組件成本急遽上升，該計畫可能會受到影響。

分析師指出，延遲發布新遊戲主機可能是為了想等到記憶體大廠擴產後，進而讓記憶體價格下滑，進而使新主機的推出更具可行性，且隨著美國市場銷售放緩，該策略可能會導致目前主機世代延長。

此外，下一代遊戲主機的高價格可能會進一步打擊市場需求。

遊戲主機市場正面臨前所未有的低迷。美國今年11月全平台主機銷量僅有160萬，為1995年11月以來的新低紀錄，主要是受到川普政府關稅影響，導致遊戲主機價格上漲。

記憶體 微軟 Sony

延伸閱讀

記憶體短缺 分析師示警消費電子產品價格最多看漲20％

陸記憶體晶片第一股 長鑫科技有影

PC漲價潮 開年全面引爆 華碩開出2026年第一槍

IDC再下修全球PC出貨預估

相關新聞

魯比歐：馬杜洛將在美國受審 預料不會對委進一步行動

美國共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克3日稍早在社媒X發文說，他已與美國國務卿魯比歐通話，魯比歐表示既然委內瑞拉總統馬杜洛已...

Grok新功能遭濫用改出不當影像 苦主砲轟「沒被當人看」

科技億萬富豪馬斯克旗下xAI因AI聊天機器人Grok回應使用者提示，生成帶有性暗示的兒童圖片，引發網友強烈反彈。Grok...

美股新年首個交易日多數收紅 費半指數漲逾4%

華爾街股市今天在2026年首個交易日多數收紅，費城半導體指數漲逾4%

美股早盤／2026年開紅盤！科技股領軍衝鋒 台積電ADR大漲近5%

在2026年的第一個交易日，美股大盤標普500指數2日早盤開出紅盤、那斯達克指數也上漲1%，反映科技股力圖延續去年累積的...

特斯拉上季交車不如預期 痛失電動車龍頭寶座…股價反漲近2%

特斯拉去年第4季交車量下滑近16%，表現不如市場預期，去年全年交車量也減少近9%，總數遠遠落後比亞迪，把電動車龍頭業者頭...

倫敦FTSE 100指數首破萬點 英美降息帶動創新高

倫敦富時100指數（FTSE 100）今天首度突破1萬點，延續去年創新高紀錄

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。