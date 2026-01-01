快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

賴總統新年揭示4目標 工商團體籲朝野溝通為優先

中央社／ 台北1日電
中小企業總會理事長李育家。中央社
中小企業總會理事長李育家。中央社

總統賴清德今天發表2026新年談話，提出建構更均衡發展的台灣等4大目標。工商團體表示，中央政府總預算尚未通過，將導致諸多福國利民政策無法執行，呼籲朝野溝通協調，執政者應主動遞出橄欖枝，「安內才能攘外」。

⭐2025總回顧

賴總統新年談話揭示2026年4個總目標，包括打造更安全、堅韌的台灣；邁向智慧繁榮的台灣；建構更均衡發展的台灣；促成民主團結的台灣。

中小企業總會理事長李育家接受中央社記者訪問表示，去年台灣經濟成長率估達7.37%，但僅半導體、AI等高科技產業表現亮麗，其他受關稅影響、中小微企業則被邊緣化，且儘管基本工資連續調升，高科技產業以外收入落差大，因此確實需要加強均衡發展。

他不諱言，均衡發展目標下有許多推動項目是針對中小企業、中低收入者，也看到政府欲推動城鄉包容、生育補助等，但現在問題在於，115年總預算尚未通過，期待政黨之間溝通協調，總預算至少先列入立法院議程，才能展開討論，不要擱置，對藍綠都沒什麼好處，預算通過執行也才能實質嘉惠人民。

全國商業總會理事長許舒博表示，贊成總統4大目標，但唯有朝野和諧，才能讓所有事情順暢進行，而要達到和諧，發動權不在在野黨，呼籲執政黨最高領導人，應為全民利益著想，放下身段，對在野黨遞出橄欖枝，「一直用批判態度解決不了事情」。

許舒博說，賴總統呼籲大家團結一致對外，但「安內才能攘外」 ，面對朝小野大局面，更要運用智慧，例如過去蔡英文、陳水扁政府也曾朝小野大，當時前總統陳水扁便邀請在野黨主席會談，真正達成國家共治。他強調，只要讓百姓感受到最大誠意與誠信，若屆時在野黨仍杯葛，「百姓會幫你出頭」。

此外，台美關稅談判近尾聲，許舒博表示，中部產業是關稅重災區，盼結果儘速出爐；李育家認為，結果可以期待，畢竟台灣有高科技產業優勢，手上有不少武器可談，盼盡快塵埃落定，中小企業才能知道下一步怎麼做，也呼籲政府擴大AI等轉型支援措施。

中小企業 科技 許舒博

延伸閱讀

陳水扁「看不下去」！因蔡英文論文案為他抱屈 彭文正：每天都準備好回台

扁聲援彭文正 蔡英文辦公室：博士學位可輕易查證 避免不必要離譜錯誤

公務員赴陸全面許可制 國民黨團：賴總統比陳水扁還不如

劉泰英爆收3億美元傭金被黑吃黑 陳水扁秀截圖撇清

相關新聞

勞保紓困貸款1月2日申請截止 已逾11萬件

勞保紓困貸款提供有勞保年資15年以上者申貸，截至昨天下午4時已逾11萬件申請、6萬多件撥款。勞動部勞工保險局提醒，明天為...

賴總統新年揭示4目標 工商團體籲朝野溝通為優先

總統賴清德今天發表2026新年談話，提出建構更均衡發展的台灣等4大目標。工商團體表示，中央政府總預算尚未通過，將導致諸多...

經部推公民電廠5年獎勵2500萬 首案誕生將售電企業

為推動公民電廠遍地開花，經濟部祭出獎勵辦法，5年來共補助新台幣2500萬元，114年成功催生出獎勵辦法實施以來的首座公民...

高薪低報占比逾3成 勞保4萬5800元天花板該打開嗎？

國人近幾年薪資成長幅度加速，但是勞保最高投保薪資上限4萬5800元卻已經近10年未調，目前以4萬5800元投保人數高達370萬人，占總投保人數35%以上，等於不到3人就有1人採最高投保薪資投保，對比勞退新制提繳薪資級距，高於4萬5800元以上提繳人數近270萬人，被迫「高薪低報」人數驚人，形成嚴重扭曲。勞團近來積極主張應該適度調高勞保投保薪資上限，但不少人擔心加劇勞保財務負擔，打開「勞保天花板」真的可行嗎？

賴總統：今年起實施「婚育宅」 落實囤房稅2.0

賴清德總統1日以「韌性之島 希望之光」為題，發表元旦新年談話。他說，政府正在推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，並啟動「A...

獨家／數發部政次人選出爐 將由台大資工學院副院長楊佳玲出任

數位發展部懸缺已久的政務次長人選出爐，據了解，將借調台灣大學電機資訊學院資訊工程學系特聘教授楊佳玲出任。政院已拍板相關人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。