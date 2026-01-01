經部推公民電廠5年獎勵2500萬 首案誕生將售電企業

為推動公民電廠遍地開花，經濟部祭出獎勵辦法，5年來共補助新台幣2500萬元，114年成功催生出獎勵辦法實施以來的首座公民電廠，所發綠電將賣給企業。

公民電廠指由在地居民自主設立相關組織，透過集體出資、付出勞力、物資或各式資源等方式，不論是提供屋頂、合建電廠或共同集資，都由社區、團體自主營運，獲益分配也是透過民主及在地的參與，並回饋在地社區。

經濟部109年11月16日公告「合作社及社區公開募集設置再生能源公民電廠示範獎勵辦法」提供推廣宣導及實質設置的獎勵經費，鼓勵民間參與綠能設置，若符合公民電廠的相關規劃，即可獲得推廣宣導階段最高新台幣60萬元、實質設置階段最高1000萬元補助。

能源署統計，目前核定推廣宣導階段共40案，申請對象以在地社區發展協會等地方性團體，及由居民共同出資成立的公司為主要類型，合計獎勵40案共2517萬7139元，114年共辦理培力工作坊2場次，並輔導76個社區，促成其中2個社區申請實質設置階段獎勵。

澎湖南寮公民電廠將電售予企業 收益回饋社區長者

澎湖縣南寮村在地居民自主成立公民電廠，是首例取得本辦法兩階段獎勵案件，居民與國立澎湖科技大學進行學研合作，在114年完成設置3處屋頂型光電（62.3 kW），該案主要由社區居民出資，後續規劃將電銷售給有綠電需求的企業。

南寮公民電廠的發起動機與當地社會條件密切相關。南寮地區受氣候因素影響，農業生產條件不易，社區資源相對匱乏，長期面臨人口外流與高齡化問題，村內多為留守長者。

為協助社區尋求永續發展並為在地長者引入額外資源，前村長趙嘉協特別邀請澎湖科技大學協助規劃，並於111年向能源署申請公民電廠獎勵辦法推廣宣導階段補助，依據南寮風俗民情設計一套貼近在地需求的推廣宣導方式（綠能教育活動、支持千歲團擔任在地導覽），充實長者日常活動，增進居民綠能意識。

未來，公民電廠將每年定期撥付部分盈餘作為社區回饋，用於老人供餐、長者健康講座等公益服務，使再生能源收益真正回流社區、照顧在地需求。

修法放寬門檻程序見效 114年促成5件申請設置案

不同於歐洲在公民電廠領域累積多年經驗，其制度基礎與社會環境成熟度較高，台灣目前設置階段申請案仍相當有限，能源署坦言，推動公民電廠涉及土地使用、法規合規、社區內部共識等多重議題，前期需釐清相關法規、盤點適合案場，並在社區內部完成出資意願、收益分配與回饋機制的討論，導致整體申請時程較長。

為協助社區順利推動，能源署已成立公民電廠輔導團隊，提供補助申請、技術與行政諮詢，亦針對未達2000瓩的再生能源設備提供簡化審查程序，小型屋頂型太陽光電也已建立放寬併網審查與標準化的設置流程，可作為社區推動公民電廠的重要參考。

此外，能源署在113年10月15日修訂獎勵辦法，放寬申請門檻，如放寬獎勵辦法申請條件及限制、降低設置容量門檻、簡化申請程序等，114年度促成5案申請實質設置。