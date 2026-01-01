賴總統：今年起實施「婚育宅」 落實囤房稅2.0

賴清德總統1日以「韌性之島 希望之光」為題，發表元旦新年談話。他說，政府正在推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，並啟動「AI 新十大建設」、「生技醫療」及「國防工業」等多重引擎。今年起，政府更將實施「婚育宅」，落實囤房稅2.0。

賴總統致詞提到，過去一年，台灣經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%，而台股指數，更是在多變的經貿環境下，屢屢寫下新的紀錄。失業率平均約3%，就業情況是25年來最好。

賴總統說，政府幫軍公教加薪，也連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的20,008元，調漲至今年的29,500元，並帶動企業為員工加薪，讓經濟成長的果實為全民所共享。

賴總統指出，新年目標之一是邁向智慧繁榮的台灣。我國銀行、保險與證券三行業總資產已突破130兆元，10年成長近七成。政府正在推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，要讓人才資金深耕台灣，吸引國際資金，精準布局國際市場，為國家創造更多財富。

政府也已啟動「AI 新十大建設」、「生技醫療」及「國防工業」等多重引擎，並協助中小微企業在轉型中持續維持競爭力，打造護國群山，確保台灣在下一個世代的競爭優勢。

賴總統表示，為了建構更均衡發展的台灣，追求世代的均衡，不只要照顧長輩，也要照顧年輕人。因此政府推動「長照3.0」，以及高中職全面免學費、私立大專校院學生學雜費補助，還有緩解青年壓力的「租金補貼」和「社會住宅」。

他說，今年起，政府更將實施「婚育宅」，落實囤房稅2.0，引導空屋釋出，讓年輕人住得起也住得好。未來，也將根據「青年基本法」，進一步協助年輕人走得更穩。此外，為了追求所得分配的均衡，將透過加薪、減稅以及社會福利，來降低所得差距，改善分配不均，讓社會公平穩定。

他指出，明年起單身租屋族年收入64.4萬元以下；雙薪租屋家庭年收入110.8萬元以下；四口之家租屋、有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下，皆不必繳稅。

賴總統也說，從今天起，每胎可領取社會保險生育給付加計生育補助，合計10萬元；從這個月開始連續13個月，低收入戶每人每月加發1千元，中低收入戶每人每月加發750元。希望今年度的中央政府總預算儘速審議，讓這些福國利民的政策順利推動。

賴總統指出，未來將持續擴大社會投資，打造公義、和諧、永續的社會。2026年是台灣總統直接民選30週年，對於台灣非常關鍵。我方已經奠定非常好的基礎，除了經濟有舉世稱羨的亮眼成績，國際企業也持續加碼投資，世界都看好台灣。