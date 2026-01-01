快訊

府前升旗和韓國瑜自拍被誇像「她」 鄭麗文：我會樂一整年

福原愛再婚又懷孕！小王扶正仍遺憾 親認「這件事一直很後悔」

賴總統：今年起實施「婚育宅」 落實囤房稅2.0

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中華民國115年元旦總統府升旗典禮今天舉行，賴清德總統（中）率副總統蕭美琴（右一）等人揮舞國旗致意，稍後賴總統也發表新年談話。記者余承翰／攝影
中華民國115年元旦總統府升旗典禮今天舉行，賴清德總統（中）率副總統蕭美琴（右一）等人揮舞國旗致意，稍後賴總統也發表新年談話。記者余承翰／攝影

賴清德總統1日以「韌性之島 希望之光」為題，發表元旦新年談話。他說，政府正在推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，並啟動「AI 新十大建設」、「生技醫療」及「國防工業」等多重引擎。今年起，政府更將實施「婚育宅」，落實囤房稅2.0。

⭐2025總回顧

賴總統致詞提到，過去一年，台灣經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%，而台股指數，更是在多變的經貿環境下，屢屢寫下新的紀錄。失業率平均約3%，就業情況是25年來最好。

賴總統說，政府幫軍公教加薪，也連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的20,008元，調漲至今年的29,500元，並帶動企業為員工加薪，讓經濟成長的果實為全民所共享。

賴總統指出，新年目標之一是邁向智慧繁榮的台灣。我國銀行、保險與證券三行業總資產已突破130兆元，10年成長近七成。政府正在推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，要讓人才資金深耕台灣，吸引國際資金，精準布局國際市場，為國家創造更多財富。

政府也已啟動「AI 新十大建設」、「生技醫療」及「國防工業」等多重引擎，並協助中小微企業在轉型中持續維持競爭力，打造護國群山，確保台灣在下一個世代的競爭優勢。

賴總統表示，為了建構更均衡發展的台灣，追求世代的均衡，不只要照顧長輩，也要照顧年輕人。因此政府推動「長照3.0」，以及高中職全面免學費、私立大專校院學生學雜費補助，還有緩解青年壓力的「租金補貼」和「社會住宅」。

他說，今年起，政府更將實施「婚育宅」，落實囤房稅2.0，引導空屋釋出，讓年輕人住得起也住得好。未來，也將根據「青年基本法」，進一步協助年輕人走得更穩。此外，為了追求所得分配的均衡，將透過加薪、減稅以及社會福利，來降低所得差距，改善分配不均，讓社會公平穩定。

他指出，明年起單身租屋族年收入64.4萬元以下；雙薪租屋家庭年收入110.8萬元以下；四口之家租屋、有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下，皆不必繳稅。

賴總統也說，從今天起，每胎可領取社會保險生育給付加計生育補助，合計10萬元；從這個月開始連續13個月，低收入戶每人每月加發1千元，中低收入戶每人每月加發750元。希望今年度的中央政府總預算儘速審議，讓這些福國利民的政策順利推動。

賴總統指出，未來將持續擴大社會投資，打造公義、和諧、永續的社會。2026年是台灣總統直接民選30週年，對於台灣非常關鍵。我方已經奠定非常好的基礎，除了經濟有舉世稱羨的亮眼成績，國際企業也持續加碼投資，世界都看好台灣。

囤房稅 租屋 加薪 賴清德

延伸閱讀

總統府元旦升旗典禮 賴總統與鄭麗文零互動

總統府升旗典禮 賴總統與韓國瑜握手致意、與鄭麗文零互動

黃榮利自稱獲總統囑託選嘉義縣長 賴總統打臉：並無此事

國防特別條例、總預算全卡關 學者點名賴總統成「解套關鍵」

相關新聞

賴總統：今年起實施「婚育宅」 落實囤房稅2.0

賴清德總統1日以「韌性之島 希望之光」為題，發表元旦新年談話。他說，政府正在推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，並啟動「A...

AI強、傳產弱 產業分化擴大

在ＡＩ、高效能運算與雲端服務需求強勁帶動下，台灣製造業景氣持續呈現明顯的「ＡＩ強、傳產弱」雙軌走勢。台經院指出，受惠ＡＩ...

獨家／數發部政次人選出爐 將由台大資工學院副院長楊佳玲出任

數位發展部懸缺已久的政務次長人選出爐，據了解，將借調台灣大學電機資訊學院資訊工程學系特聘教授楊佳玲出任。政院已拍板相關人...

陸兩玻璃製品 延長開放進口

經濟部昨（31）日公告，因國內廠商暫無能力產製，且太陽能板及智慧型穿戴裝置製造業者有需求，因此延長開放中國大陸產製的「強...

台經院點出產業分化趨勢 製造業景氣 AI強、傳產弱

在AI、高效能運算與雲端服務需求強勁帶動下，台灣製造業景氣持續呈現明顯的「AI強、傳產弱」雙軌走勢。台經院指出，受惠AI...

對外投資 十案過關

經濟部投審會年終大清倉，昨（31）日一口氣通過十件、共16.9億美元對外投資案，包括緯穎科技以2.5億美元、仁寶電腦以4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。