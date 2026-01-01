獨家／數發部政次人選出爐 將由台大資工學院副院長楊佳玲出任
數位發展部懸缺已久的政務次長人選出爐，據了解，將借調台灣大學電機資訊學院資訊工程學系特聘教授楊佳玲出任。政院已拍板相關人事，預計近期就會公布。
⭐2025總回顧
楊佳玲目前亦兼任該學院副院長，他的專長是研究專注於計算平台設計，特別關注於創新人工智慧計算平台，低功耗系統及記憶體/儲存系統設計，有助於數發部未來推動AI相關領域技術。
楊佳玲為美國杜克大學（Duke University）資訊科學博士，學術成就卓越，曾獲國科會傑出研究獎、國科會科技專業獎章，並於2026年榮膺國際電機電子工程師學會（IEEE）會士（Fellow）。在產學合作方面，她曾任台達-台大聯合研發中心主任，對於產業數位轉型與尖端科技應用具有實戰經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言