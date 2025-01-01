法人看台股 AI仍是投資焦點

快訊

聯合報／ 記者魏興中黃彥宏／台北報導

展望二○二六年，包括摩根大通、瑞銀、高盛等外資券商一致按讚ＡＩ，認為ＡＩ將是新年度的投資焦點。國內十大投顧機構則預測，台股今年不僅將延續多頭氣勢，更有望在企業獲利年增率上看百分之十五至廿一的成長動能支撐下，挑戰三萬五千點新高行情。

二○二四年是真正的「ＡＩ元年」，但早從二○二三年起，ＡＩ已逐漸成為台股市場的交投主旋律。經過三年來高速發展，雖然ＡＩ產業已開始出現是否泡沫化的雜音，不過展望二○二六年，外資圈一致認為ＡＩ仍居投資焦點。

摩根大通認為，今年的投資主軸在於ＡＩ主題的擴大化，使大型科技公司的年度資本支出將超過五千億美元，顯示需求極為強勁，而台灣仍是ＡＩ半導體供應鏈的核心，為全球ＡＩ的發展提供重要支持。高盛則指出，全球百分之九十對ＡＩ未來發展至關重要的領先半導體晶片均在台灣製造，並特別點名台積電的領導地位。

綜合中信、台新、統一等十大投顧調查，今年台股加權指數的預估區間大多落在二萬四千五百點至三萬五千點之間。其中，中信投顧與台新投顧最樂觀，預期指數最高點可攀升至三萬五千點；統一投顧則推估高點落在三萬四九八八點。

