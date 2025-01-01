國泰金控跨年再登一○一 祈願共創更好

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

正式迎接二○二六年，國泰金控與全台民眾一同除舊迎新，傳遞滿滿的新年祝福。國泰金控再度登上台北一○一跨年倒數光雕，延續「BETTER TOGETHER共創更好」品牌主軸，攜手五家子公司傳遞對全台民眾的祝願，深耕台灣，共創更好、共迎希望。與台北跨年晚會現場民眾共同感受光影交織的震撼與溫暖，揮別二○二五，迎接二○二六新年祝福。

在二○二五年的最後一天，國泰金控跨年倒數光雕於晚間十一時一分璀璨登場，讓台北一○一綻放新年光彩，為二○二六年揭開美好序幕。光雕以溫暖光暈的檯燈意象揭開序幕，象徵人與人之間的陪伴與守護；隨後，畫面中的多元粒子匯聚成光點、光球與大樹，並結合感性敘事，依序呈現「有你一起 多麼幸運」、「是互補 是合作」、「是靠近 是改變」，最終凝聚成「一起 不只是１＋１」的核心訊息。

為了呈現台灣的多元包容，光雕畫面特別穿插日、越、印、韓等多國語言的「BETTER TOGETHER」。最後，國泰金控品牌字樣伴隨天燈冉冉升空，寄託對未來的祝願。旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，也分別透過光雕畫面傳遞「勇敢前行 遇見更好的自己」、「穩健向前 超越每一天」等祝福，陪伴民眾迎向嶄新的二○二六年。

國泰金控也同步推出跨年限定社群活動，民眾於跨年夜拍下台北國泰光雕畫面，上傳至Facebook粉專「國泰永續識務所」，標註好友並留言，有機會抽中五百元全聯禮券。

