聯準會內部意見分歧 本月降息有難度

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

聯準會（Ｆｅｄ）會議紀錄顯示，上月開會決議降息，有官員不願支持進一步放寬貨幣政策，顯示聯準會在本月開會若要降息，恐將面臨阻力。

聯準會去年連續三度降息，以緩和勞動市場疲軟的壓力。聯準會委員會多數成員認為，如果通膨下降，利率最終可以進一步調降。

聯準會會議紀錄指出，由於物價漲幅比聯準會預期更具持續性，降息變得愈來愈難抉擇。聯準會會後發布的數據顯示，通膨在去年十一月有所降溫，但經濟學家說，先前的聯邦政府停擺恐怕扭曲這些數據。

會議紀錄發布後，聯邦資金期貨合約顯示，一月降息的可能性略微下降至約百分之十五。

會議紀錄顯示，多數官員支持上月降息一碼（○點二五個百分點）的決定，但有官員表態「這項決定是在正反意見極為接近下達成，他們本來也可能支持維持目標利率不變」。

會議紀錄凸顯聯準會內部的分歧，特別是在最近一次投票中出現了三張反對票，其中兩位官員反對任何降息措施，川普提名的理事米倫則支持更大規模的降息。

對許多經濟學家而言，今年就業市場看來依然脆弱，然而通膨持續未退，加上已經多次降息，若聯準會決定在今年繼續放寬貨幣政策，恐怕被迫採取更謹慎的行動。

在聯準會公布的「點狀圖」中，官員的預測中位數顯示今年僅會再降息一次，但提交預測的十九位官員分歧極大。

聯準會 Fed 降息 物價 通膨

