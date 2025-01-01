NCC新指引 社群帳號被鎖有申訴機制

ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）昨天發布兩項網路服務指引，規範「平台透明治理」以及「使用者權利保障」，指引上路後，預計將率先評估臉書、YouTube、LINE、TikTok、DCard等五大平台作為，預計今年下半年完成初步檢視。ＮＣＣ主秘黃文哲指出，除了這五大平台之外，未來也會將Threads、Ｘ納入評估範圍。

全球許多國家都要求網路服務業者建立申訴救濟機制，並揭露透明度報告，歐盟有「數位服務法」、英國與澳洲有「線上安全法」、新加坡有「線上安全作業準則」、日本有「資訊流通平台應對法」。台灣前幾年雖有討論是否要訂定「數位中介法」，但在箝制言論自由的疑慮下，並未繼續推動。

ＮＣＣ昨提出「網際網路服務使用者申訴及救濟機制指引」及「網際網路服務提供者透明度報告指引」，希望推動平台透明治理，同時兼顧使用者權利保障。但兩項指引沒有明確罰則、也沒有強制性，但希望開始針對透明度、使用者申訴救濟等領域，推動基本規範。

至於為何需要申訴救濟機制？主要是部分用戶因為違反平台規範，或遭人惡意檢舉，都會被平台「鎖帳號」，但平台規範不一定正確。舉例來說，曾有民眾在自己的臉書貼文發了「四二六」之類的詞，就被臉書判定為仇恨言論，即便貼文設定不公開，也會被臉書審查，臉書甚至會因此封鎖用戶個人帳號或是停權。

ＮＣＣ指出，這兩份指引中，申訴救濟指引著重於建構有效申訴與救濟機制，並適度揭露審查標準，確保使用者權益受到充分保障；透明度指引則聚焦於內容調控、政府資料請求、隱私政策等資訊揭露。

此外，ＮＣＣ委員會停擺已經一年，總共有四八九件重大案件無法決議。時序邁入二○二六年，ＮＣＣ剩下的三位委員任期也將於七月卅一日屆滿。黃文哲表示，目前ＮＣＣ還有三位委員可以組成諮議會，仍還可以討論解決方案，但這樣的處理模式也只能到七月卅一日為止。

換言之，如果七月卅一日之後沒有ＮＣＣ委員，委員會將無法裁決任何重大事項。ＮＣＣ組織法規定，有一一四項任務需要經過委員會議討論處理，其中包含法律政策修改、廣電節目內容裁罰等事項。